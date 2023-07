スクウェア・エニックスは4月7日、同社が開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)について、公式YouTubeチャンネルにて本作の新しいPV「はじめよう、あなたの冒険」を公開したと発表。

・PV「はじめよう、あなたの冒険」

https://sqex.to/0Mjdc

本日公開されたPV「はじめよう、あなたの冒険」は、『FFXIV』を始めた一人のプレイヤーが、仲間と出会い、ともに冒険を進めながら成長する様を描いた動画。

仲間と過ごす出来事は、どれも新鮮でかけがえのない体験に。日々多くの新米冒険者が降り立つ『FFXIV』で、先輩冒険者たちがあなたを待っている。

この世界で、あなたはどんな冒険をしますか?

『FFXIV』のフリートライアルで気軽に冒険しよう!

『FFXIV』のフリートライアルでは、期間制限なく無料でレベル60までプレイ可能。『FFXIV』の基本パッケージである『新生エオルゼア』に加え、拡張パッケージ『蒼天のイシュガルド』までのじつにRPG2作分を無料で体験でき、プレイデータは製品版に引き継げる。この機会にぜひ、『FFXIV』の世界をのぞいてみてはいかがだろうか。

フリートライアルについてはこちらをご覧ください。

https://sqex.to/zqbZj

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows/Mac)

配信日:配信中(2021年12月7日)

価格:

通常版:6380円(ダウンロードのみ)

コレクターズエディション:1万4960円(ダウンロードのみ)

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO:C(15歳以上対象)