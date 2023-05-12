試写会に参加した人にはオリジナル『バイオハザード：デスアイランド』クリアファイルをプレゼント！
CG長編映画『バイオハザード：デスアイランド』試写会の招待キャンペーンを開催！
カプコンは5月12日、CG映画『バイオハザード：デスアイランド』の試写会が東京・名古屋・大阪にて開催決定したと発表。また、本日から本映画の試写会に、バイオハザード（カプコン）公式Twitter（@BIO_OFFICIAL）と映画『バイオハザード：デスアイランド』公式Twitter（@bio_deathisland）のフォロワーの中から抽選で合計310名を招待するキャンペーンをスタートしている。
応募条件は、バイオハザード（カプコン）公式Twitterと映画『バイオハザード：デスアイランド』公式Twitterの両方をフォローするだけ。さらに、CAPCOM IDの登録者は、当選確率が2倍にアップする。CAPCOM ID未登録の人は、この機会に登録してみてはいかがだろうか。
試写会の開催日は2023年5月27日、映画の公開日は7月7日だ。
【キャンペーン応募受付期間】
2023年5月12日～5月17日13時まで
【試写会日】
2023年5月27日
【上映時間】
1. 13時30分開始
2. 16時開始
※どちらかの参加となり、お選びいただくことはできません。
【開催場所と募集人数】
東京：千代田区某所 計160名
名古屋：名古屋市中村区某所 計100名
大阪：大阪市北区某所 計50名
※開催場所はお選びいただけます。
※具体的な試写会場の住所等は当選者の方にメールにてご案内いたします。
【キャンペーン応募条件】
・バイオハザード公式Twitter（@BIO_OFFICIAL）と、映画『バイオハザード：デスアイランド』公式Twitter（@bio_deathisland）の両方をフォローしていること
・試写会後に映画のアンケートに解答できる人
【応募方法】
専用の応募フォームにて、上記両アカウントをフォローしているTwitterアカウントのIDや、連絡先のメールアドレスなどを入力して応募のこと。
※応募多数の場合は、抽選となります。あらかじめご了承ください。
※各試写会場までの交通費はお客様ご自身のご負担となります。
※そのほかの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
【キャンペーンサイト】
https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-3213.html
【作品情報】
タイトル：「バイオハザード：デスアイランド」
公開表記：EJアニメシアター新宿ほか2023年7月7日より全国ロードショー
監督：羽住英一郎さん
脚本：深見 真さん
音楽：近藤 嶺さん
CGディレクター：清水智弘さん
CG制作：Quebico
プロデュース：トムス・エンタテインメント
配給：角川ANIMATION
製作：DEATH ISLAND FILM PARTNERS
原作：カプコン
ウェブ：
公式サイト：https://biohazard-deathisland.com/
Twitter：https://twitter.com/bio_deathisland
推奨ハッシュタグ：#d_island
© 2023 CAPCOM / DEATH ISLAND FILM PARTNERS ALL RIGHTS RESERVED.
【ゲーム情報】
タイトル：バイオハザード RE:4
ジャンル：サバイバルホラー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年3月24日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：7990円
ダウンロード デラックス エディション：8990円
※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。
CERO：Z（18才以上のみ対象）
※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。
※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版（ダウンロード版）へアップグレードすることが可能です。
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