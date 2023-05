カプコンは5月12日、CG映画『バイオハザード:デスアイランド』の試写会が東京・名古屋・大阪にて開催決定したと発表。また、本日から本映画の試写会に、バイオハザード(カプコン)公式Twitter(@BIO_OFFICIAL)と映画『バイオハザード:デスアイランド』公式Twitter(@bio_deathisland)のフォロワーの中から抽選で合計310名を招待するキャンペーンをスタートしている。

応募条件は、バイオハザード(カプコン)公式Twitterと映画『バイオハザード:デスアイランド』公式Twitterの両方をフォローするだけ。さらに、CAPCOM IDの登録者は、当選確率が2倍にアップする。CAPCOM ID未登録の人は、この機会に登録してみてはいかがだろうか。

試写会の開催日は2023年5月27日、映画の公開日は7月7日だ。

【キャンペーン応募受付期間】

2023年5月12日~5月17日13時まで

【試写会日】

2023年5月27日

【上映時間】

1. 13時30分開始

2. 16時開始

※どちらかの参加となり、お選びいただくことはできません。

【開催場所と募集人数】

東京:千代田区某所 計160名

名古屋:名古屋市中村区某所 計100名

大阪:大阪市北区某所 計50名

※開催場所はお選びいただけます。

※具体的な試写会場の住所等は当選者の方にメールにてご案内いたします。

【キャンペーン応募条件】

・バイオハザード公式Twitter(@BIO_OFFICIAL)と、映画『バイオハザード:デスアイランド』公式Twitter(@bio_deathisland)の両方をフォローしていること

・試写会後に映画のアンケートに解答できる人

【応募方法】

専用の応募フォームにて、上記両アカウントをフォローしているTwitterアカウントのIDや、連絡先のメールアドレスなどを入力して応募のこと。

※応募多数の場合は、抽選となります。あらかじめご了承ください。

※各試写会場までの交通費はお客様ご自身のご負担となります。

※そのほかの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

【キャンペーンサイト】

https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-3213.html

【作品情報】

タイトル:「バイオハザード:デスアイランド」

公開表記:EJアニメシアター新宿ほか2023年7月7日より全国ロードショー

監督:羽住英一郎さん

脚本:深見 真さん

音楽:近藤 嶺さん

CGディレクター:清水智弘さん

CG制作:Quebico

プロデュース:トムス・エンタテインメント

配給:角川ANIMATION

製作:DEATH ISLAND FILM PARTNERS

原作:カプコン

ウェブ:

公式サイト:https://biohazard-deathisland.com/

Twitter:https://twitter.com/bio_deathisland

推奨ハッシュタグ:#d_island

© 2023 CAPCOM / DEATH ISLAND FILM PARTNERS ALL RIGHTS RESERVED.

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.