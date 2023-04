カプコンは4月11日、角川ANIMATION配給のCG映画「バイオハザード:デスアイランド」の劇場公開日を発表した。公開日は2023年7月7日。

あわせて、本ポスタービジュアルと本予告も公開されたので、チェックしてみてはいかがだろうか。

ポスタービジュアルでは、ティザーで公開された登場人物レオン、クリス、ジルの3人のほか、今回解禁となったバイオテロや薬剤被害者の救済を行なうNGO団体テラセイブの職員「クレア・レッドフィールド」と薬品の精製と調合に関するエキスパートで、BSAAのアドバイザーを務める「レベッカ・チェンバース」の2人も加わり、「バイオハザード」シリーズの映画化作品では初めて人気キャラクターの5人が揃い踏み、集結した最強のチームが敵に銃口を向けている。

ティザービジュアルでも描かれた、本作の舞台となる監獄島・アルカトラズ。本ビジュアルでは建物から炎や煙が立ち込めており、激しい戦闘を予感させる。

本予告では、過去のある出来事によって仲間に償いの思いを抱くジルが調査するゾンビ発生事件と、クレアが立ち会った浜辺に打ち上げられたシャチからt-ウィルスが検出、また感染者がアルカトラズ島を訪ねていたことがわかり、本作の舞台に向かう経緯が描かれている。突然ゾンビへ変異する人々、個人データを狙う不正アクセス、そして5人の前に立ちはだかる男の陰謀とは?

絶望の島で次々と起こる事件から無事に生き抜くことができるのか。2023年7月7日の公開に期待しよう。

前売り券情報

A4クリアファイル付きムビチケカードが上映劇場にて発売中だ。

特典:A4クリアファイル

価格:一般1500円

※ムビチケカード1枚ご購入につき、特典を1枚プレゼント。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第、終了致しますので、あらかじめご了承ください。 ※一部劇場は除きます。

あらすじ

アメリカ大統領直属のエージェントのレオンは、機密情報を握るアントニオ・テイラーを拉致した武装集団の車両を追っていた。だが突如現れた謎の女の妨害に遭い、犯人たちを取り逃がしてしまう。

一方、対バイオテロ組織「BSAA」のクリスとジル、そしてアドバイザーのレベッカは、サンフランシスコを中心に起きている、感染経路不明のゾンビ発生事件を担当していた。

クレアが勤める「テラセイブ」の調査協力の結果、ウィルスの被害者全員がある場所を訪れていたことを突き止める。そこは、かつて刑務所として使用されていた監獄島・アルカトラズだ。島へ調査に向かうため、クリス一行はフェリーへと乗り込む。

キャラクター紹介

●レオン・S・ケネディ Leon S. Kennedy

ラクーンシティ警察署への配属初日に発生したバイオハザードに巻き込まれ、果敢に生存者救出に全力を尽くした。後に政府のエージェントとしてスカウトされ、合衆国大統領直轄の組織「DSO」に所属して日々の極秘任務に就いている。

サバイバル能力に長け、高い身体能力と判断力をあわせ持つ。かつて誘拐されたグラハム大統領の娘、アシュリー救出作戦を成功させたことで、大統領からの絶大な信頼を得るに至った。

●クリス・レッドフィールド Chris Redfield

元ラクーン市警の特殊部隊S.T.A.R.S.所属であり、「洋館事件」を生き延びた過去を持つ。ジルと同様に対バイオテロ部隊であるBSAA(Bioterrorism Security Assessment Alliance)創設メンバーの1人。優れた観察力と洞察力、卓越した戦闘能力やサバイバル技能を備えたエースとして活躍する。

歳を重ねることでかつての熱血漢は落ち着きを見せつつも、強い正義感は依然として持ちあわせている。仲間に対しての思いが強く、BSAAの生ける伝説として畏敬の念を抱かれつつも多くの部下からも慕われている。

●ジル・バレンタイン Jill Valentine

BSAAの創設メンバーの1人で、元ラクーン市警の特殊部隊S.T.A.R.S.所属。クリスとともに数々のバイオテロと戦い続けてきた。元来強い正義感と責任感の持ち主であるが、「スペンサー邸事件」で敵に捕らえられた際には、t-ウィルス投与と精神支配による洗脳で、自らバイオテロへ加担することになった。

クリスに救出された後もウィルスの副作用が体内の細胞分裂に影響をおよぼすことになり、肉体の劣化が抑えられるが精神的後遺症を引きずる。長期に渡る経過観察とリハビリ期間を経て部隊復帰を果たす。

●クレア・レッドフィールド Claire Redfield

バイオテロや薬剤被害者の救済を行なうNGO団体テラセイブの職員。兄であるクリスから護身術の教えを受けており、ラクーンシティから脱出した後には各種戦闘技術を身に付けている。

兄譲りの勝気な性格の持ち主だが心根は優しく弱者には献身的である。レオンとは、ともにバイオテロと戦ってきた戦友のような間柄である。

●レベッカ・チェンバース Rebecca Chambers

元ラクーン市警の特殊部隊S.T.A.R.S.所属で、薬品の精製と調合に関するエキスパート。クリスとジルとはアークレイ研究所で発生した通称“洋館事件”の調査と対処を行なった。

現在は大学教授の傍ら、BSAAのアドバイザーを務めている。多少のことでは動じない度胸のある性格で、行動力と決断力を持ちあわせている。

【作品情報】

タイトル:「バイオハザード:デスアイランド」

公開表記:EJアニメシアター新宿ほか2023年7月7日より全国ロードショー

監督:羽住英一郎さん

脚本:深見 真さん

音楽:近藤 嶺さん

CGディレクター:清水智弘さん

CG制作:Quebico

プロデュース:トムス・エンタテインメント

配給:角川ANIMATION

製作:DEATH ISLAND FILM PARTNERS

原作:カプコン

ウェブ:

公式サイト:https://biohazard-deathisland.com/

Twitter:https://twitter.com/bio_deathisland

推奨ハッシュタグ:#d_island

© 2023 CAPCOM / DEATH ISLAND FILM PARTNERS ALL RIGHTS RESERVED.

【ゲーム情報】

タイトル:バイオハザード RE:4

ジャンル:サバイバルホラー

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年3月24日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

ダウンロード デラックス エディション:8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO:Z(18才以上のみ対象)

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.