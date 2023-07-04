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ゲーム  >  ニュース  >  CG長編映画「バイオハザード：デスアイランド」期待＆感想の投稿キャンペーンを実施！

引用ツイート数に応じてSNSアイコンをプレゼント！ さらに抽選で50名にオリジナルクリアファイル（非売品）も

CG長編映画「バイオハザード：デスアイランド」期待＆感想の投稿キャンペーンを実施！

2023年07月04日 19時35分更新

文● ASCII

　カプコンは7月3日、「バイオハザード」ブランド公式Twitterで、引用ツイート数に応じてSNSアイコンやオリジナルクリアファイルをプレゼントする『CG長編映画「バイオハザード：デスアイランド」期待＆感想 投稿キャンペーン』を実施したと発表。キャンペーンの実施期間は、2023年7月18日23時59分までとなる。

■参加方法

1. バイオハザード／RESIDENT EVIL PORTAL Official Twitterアカウント（https://twitter.com/REBHPortal）をフォロー。
2. 指定の投稿にハッシュタグ【#バイオハザードデスアイランド】＋【映画への期待や感想】をつけて引用ツイート

■賞品

SNSアイコン（キャンペーン対象投稿の引用ツイート数に応じて、Twitterアイコンを配布）

250引用RT：レベッカSNSアイコン
500引用RT：クレアSNSアイコン
750引用RT：クリスSNSアイコン
1000引用RT：レオンSNSアイコン
1250引用RT：ジルSNSアイコン

オリジナルクリアファイル（非売品）

■応募規約

URLhttps://game.capcom.com/residentevil/ja/news-3280.html

【作品情報】

タイトル：「バイオハザード：デスアイランド」
公開表記：EJアニメシアター新宿ほか2023年7月7日より全国ロードショー
監督：羽住英一郎さん
脚本：深見 真さん
音楽：近藤 嶺さん
CGディレクター：清水智弘さん
CG制作：Quebico
プロデュース：トムス・エンタテインメント
配給：角川ANIMATION
製作：DEATH ISLAND FILM PARTNERS
原作：カプコン
ウェブ
　公式サイトhttps://biohazard-deathisland.com/
　Twitterhttps://twitter.com/bio_deathisland
推奨ハッシュタグ：#d_island

© 2023 CAPCOM / DEATH ISLAND FILM PARTNERS ALL RIGHTS RESERVED.

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