引用ツイート数に応じてSNSアイコンをプレゼント！ さらに抽選で50名にオリジナルクリアファイル（非売品）も
CG長編映画「バイオハザード：デスアイランド」期待＆感想の投稿キャンペーンを実施！
カプコンは7月3日、「バイオハザード」ブランド公式Twitterで、引用ツイート数に応じてSNSアイコンやオリジナルクリアファイルをプレゼントする『CG長編映画「バイオハザード：デスアイランド」期待＆感想 投稿キャンペーン』を実施したと発表。キャンペーンの実施期間は、2023年7月18日23時59分までとなる。
■参加方法
1. バイオハザード／RESIDENT EVIL PORTAL Official Twitterアカウント（https://twitter.com/REBHPortal）をフォロー。
2. 指定の投稿にハッシュタグ【#バイオハザードデスアイランド】＋【映画への期待や感想】をつけて引用ツイート
■賞品
・SNSアイコン（キャンペーン対象投稿の引用ツイート数に応じて、Twitterアイコンを配布）
250引用RT：レベッカSNSアイコン
500引用RT：クレアSNSアイコン
750引用RT：クリスSNSアイコン
1000引用RT：レオンSNSアイコン
1250引用RT：ジルSNSアイコン
・オリジナルクリアファイル（非売品）
■応募規約
URL：https://game.capcom.com/residentevil/ja/news-3280.html
【作品情報】
タイトル：「バイオハザード：デスアイランド」
公開表記：EJアニメシアター新宿ほか2023年7月7日より全国ロードショー
監督：羽住英一郎さん
脚本：深見 真さん
音楽：近藤 嶺さん
CGディレクター：清水智弘さん
CG制作：Quebico
プロデュース：トムス・エンタテインメント
配給：角川ANIMATION
製作：DEATH ISLAND FILM PARTNERS
原作：カプコン
ウェブ：
公式サイト：https://biohazard-deathisland.com/
Twitter：https://twitter.com/bio_deathisland
推奨ハッシュタグ：#d_island
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