ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は4月27日、日本国内において、PlayStation 5(PS5)本体とPS5用ソフトウェアタイトル『FINAL FANTASY XVI』の本編ダウンロード版(プロダクトコード)をセットにした「PlayStation 5“FINAL FANTASY XVI”同梱版」を数量限定で発売すると発表。本機の発売日は、2023年6月22日となる。

また、『FINAL FANTASY XVI』の発売を記念して、日本国内限定で、同作の特別デザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラーおよびPS5用カバーを同日より数量限定で発売する。

※「PlayStation 5“FINAL FANTASY XVI”同梱版」「DualSense ワイヤレスコントローラー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション」および「PlayStation 5用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション」はすべて別売りの製品です。

※リミテッドエディションのDualSense ワイヤレスコントローラーおよびPS5用カバーには、PS5本体は含まれません。

各製品は、2023年5月4日以降、全国のPlayStation取扱店やECサイトで順次予約を開始する。希望小売価格は、以下の通り。

商品名……希望小売価格

PlayStation 5“FINAL FANTASY XVI”同梱版……6万7980円

PlayStation 5 デジタル・エディション“FINAL FANTASY XVI”同梱版……5万6980円

DualSense ワイヤレスコントローラー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション……8980円

PlayStation 5用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション……7980円

PlayStation 5 デジタル・エディション用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション……7980円

PS5/PS5デジタル・エディション“FINAL FANTASY XVI”同梱版

本製品にPS5本体とともに同梱される『FINAL FANTASY XVI』は、独特の世界観と豊かなストーリー性が特徴の、日本発のロールプレイングゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリングタイトル最新作。

世界中のファン待望の本作では、シリーズ初の本格アクションRPGとして、終焉に向かう大地「ヴァリスゼア」で主人公の「クライヴ・ロズフィールド」がさまざまな召喚獣の力を駆使しながら、その過酷な運命を切り拓いてゆく物語が描かれる。

また、本製品には、ゲーム内で使用できる特典インゲームアイテムとして『ファイナルファンタジーI』の主人公である光の戦士が使っていた剣をゲーム内に再現した武器「ブレイブハート」や、ゲーム内で装備できるアクセサリを付属。

PS5が実現する美麗なグラフィックと、DualSense ワイヤレスコントローラーから伝わる繊細な触覚体験を通じて、圧倒的な臨場感で描かれる『FINAL FANTASY XVI』の世界観を楽しもう。

<『FINAL FANTASY XVI』>

https://www.playstation.com/ja-jp/games/final-fantasy-xvi/

DualSense ワイヤレスコントローラー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

『FINAL FANTASY XVI』をモチーフにした特別デザインのコントローラー。「クリスタル」をタッチパッドに据えた繊細な模様が、ミッドナイト・ブラックのDualSense ワイヤレスコントローラーに、鮮やかなブルーとメタリック感のあるゴールドで描かれている。

PS5/PS5デジタル・エディション用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

本製品は、『FINAL FANTASY XVI』に登場する召喚獣「フェニックス」と「イフリート」のイラストが配された特別デザインのPS5用カバー。天野喜孝氏によって描かれた美麗な召喚獣が、落ち着きのあるゴールドの色味であしらわれている。

【製品情報】

製品名:PlayStation 5“FINAL FANTASY XVI”同梱版

型番:CFIJ-10007

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年6月22日

価格:6万7980円

CERO:D(17才以上対象)

同梱物:

・PlayStation 5 本体 ×1

・ワイヤレスコントローラー ×1

・ベース ×1

・電源コード ×1

・HDMIケーブル ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM(プリインストールゲーム)※1 ×1

・PlayStation 5用『FINAL FANTASY XVI』ゲーム本編ダウンロード版(プロダクトコード)※1、※2 ×1

・特典インゲームアイテム※3、※4、※5

-武器「ブレイブハート」 ×1

-アクセサリ「ケットシーのラッキーチャーム」 ※6 ×1

-アクセサリ「学者の眼鏡」 ※7 ×1

製品名:PlayStation 5 デジタル・エディション“FINAL FANTASY XVI”同梱版

型番:CFIJ-10008

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年6月22日

価格:5万6980円

CERO:D(17才以上対象)

同梱物

・PlayStation 5 デジタル・エディション本体 ×1

・ワイヤレスコントローラー ×1

・ベース ×1

・電源コード ×1

・HDMIケーブル ×1

・USBケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM(プリインストールゲーム)※1 ×1

・PlayStation 5用『FINAL FANTASY XVI』ゲーム本編ダウンロード版(プロダクトコード)※1、※2 ×1

・特典インゲームアイテム※3、※4、※5

-武器「ブレイブハート」 ×1

-アクセサリ「ケットシーのラッキーチャーム」 ※6 ×1

-アクセサリ「学者の眼鏡」 7 ×1

製品名:DualSense ワイヤレスコントローラー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

型番:CFIJ-15500

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年6月22日

価格:8980円

同梱物:

・ワイヤレスコントローラー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

・取扱説明書

*『FINAL FANTASY XVI』は別売りです。

製品名:PlayStation 5用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

型番:CFIJ-16018

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年6月22日

価格:7980円

同梱物

・PlayStation 5用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

・取扱説明書

*『FINAL FANTASY XVI』は別売りです。

製品名:PlayStation 5 デジタル・エディション用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

型番:CFIJ-16019

発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

発売日:2023年6月22日

価格:7980円

同梱物:

・PlayStation 5 デジタル・エディション用カバー“FINAL FANTASY XVI”リミテッドエディション

・取扱説明書

*『FINAL FANTASY XVI』は別売りです。

※1 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※2 このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2024年12月31日です。資金決済法に基づく表示については、https://pscom.jp/lgpをご覧ください。

※3 各特典インゲームアイテムはゲーム本編プロダクトコード内に含まれます。

※4 各特典インゲームアイテムは、ゲーム内の「メインメニュー>システム>アイテムポスト」から受け取れます。「アイテムポスト」は、プレイ開始から約2時間程度ゲームを進行させると開放されます。

※5 各特典インゲームアイテムは、後日販売する可能性がございます。

※6 「ケットシーのラッキーチャーム」は、装備すると得られるギルの量がアップするアクセサリです。

※7 「学者の眼鏡」は、装備すると得られる経験値の量がアップするアクセサリです。