ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月12日、PlayStationの公式TwitterおよびPlayStation Blogにて、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。今回は、日本時間の2023年4月14日6時より放送される。

・State of Play | April 13, 2023 | [JAPANESE]

https://www.youtube.com/watch?v=bAjpV0ii6bs

今回の番組は、2023年6月22日にスクウェア・エニックスより発売される人気RPGシリーズ最新作『FINAL FANTASY XVI』を特集する内容になるとのこと。

20分以上にわたる最新ゲームプレイ映像が公開されるほか、ダークファンタジーなゲームの舞台、強力な召喚獣、それらを従えるドミナント、そして派手な戦闘システムの詳細など、多くの情報をお届けする。

本映像は、米国のYouTube公式チャンネルおよびTwitchにて視聴可能。

また、PlayStation Blogでは本番組について、「同時ストリーミングとビデオ・オン・デマンド(VOD)について」という注意事項を記載している。著作権に関わる話なので、もし本番組をYouTubeなどで中継、あるいは録画配信する予定がある場合は、そちらもチェックしておこう。

https://blog.ja.playstation.com/2023/04/12/20230412-sop/?emcid=or-3r-467459

【ゲーム情報】

タイトル:FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2023年6月22日予定

価格:

通常版:9900円(パッケージ・ダウンロード)

デラックスエディション:1万2100円(パッケージ)

デジタルデラックスエディション:1万2100円(ダウンロード)

コレクターズエディション:3万8500円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)

