Twitterがクリエイター向け広告収益分配プログラムを開始

Twitterを運営するXは7月14日、クリエイター向けの広告収益分配プログラムを開始したと発表した。

Surprise! Today we launched our Creator Ads Revenue Sharing program.



We’re expanding our creator monetization offering to include ads revenue sharing for creators. This means that creators can get a share in ad revenue, starting in the replies to their posts. This is part of our… — Twitter (@Twitter) July 13, 2023

広告収益の分配を受けられる条件は以下の通り。

「Twitter Blue」または「Verified Organization」に登録していること 過去3ヵ月間に投稿のインプレッションが少なくとも500万回あること クリエイター収益化基準の人間による審査に合格していること

支払いはオンライン決済サービス「Stripe」を利用。Stripeがサービスを展開している地域のみが広告収益プログラムの対象となる。

本プログラムは6月10日、同社のイーロン・マスク氏が、今後数週間以内に支払いを開始するとしていたもの。プログラム自体は2月から始まっていたが、対象者や支払い方法の詳細は今回の正式発表まで明かされていなかった。

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M.



Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023