ツイッター、クリエイター向け収益化プログラムを米国で開始

ツイッターのイーロン・マスクCEOは4月14日、クリエイター向けの収益化プログラムを開始すると発表した。基準を満たしたユーザーは、3種類のサブスクリプションを設定して収益の一部を受け取ることが可能だ。

今回発表されたプログラムに参加すると、クリエイターは自身が設定したサブスクリプションの会員だけが読める限定ツイートや、会員のみ読める返信機能などを使えるようになる。

設定可能なサブスクリプションプランは、2.99ドル(約400円)、4.99ドル(約660円)、9.99ドル(約1330円)の3種類。クリエイターには、売上からツイッターやアップル、グーグルの手数料を差し引いた金額が還元されるという。

収益化プログラムに参加するには、以下の条件を満たす必要がある。

4月14日現在、収益化プログラムへの参加は米国在住のユーザーのみ可能。サブスクリプションの購読については、iOSとAndroidのアプリ内課金なら地域制限はない(twitter.com経由の場合は、米国・カナダ・ニュージーランド・オーストラリアのみ対応)。

なお、イーロン・マスクCEOは本件について、今後12ヵ月間、ツイッターはユーザーの収益から手数料を差し引かないと発言している。

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.



You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).



After first year, iOS & Android fees…