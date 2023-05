エレクトロニック・アーツが展開するバトルロイヤル「Apex Legends」では、5月10日にシーズン17「Apex Legends アーセナル」を実装予定だ。

慣れ親しんだワールズエッジが、回復をテーマに変化

シーズン17では、ワールズエッジのマップに変更が入る。回復をテーマに、落ち着きを取り戻したマップになるという。一番注目すべきはフラグメントに変更が入る点。

フラグメントイーストには、「エーペックス・ゲーム・ミュージアム」が実装される。ここではApex Legendsの歴史を振り返ることが可能な建物になっており、ギフトショップもあるとのことだ。ラバシティーにも変更が入る。スクリーンショットを確認すると、ひと昔前のフラグメントにあった工事中の建物が追加されているのがわかる。長い間親しまれてきたマップだけに、この変化が先頭にどう影響するのか、気になるところだ。

Apex Legends界のレジェンドが再び参戦

新シーズンでは、新レジェンドとなる「バリスティック」が追加される。バリスティックはApex Legendsの前身となるゲームでとても影響力があったという人物。ジブラルタルの部屋には、ポスターが貼ってあるほどのレジェンドだったが、ある悲劇に遭遇して鬱になり、シーンから離れることになったそうだ。

加えて、シーンから離れたタイミングで家族とも離散。しかし、息子がApex Legendsに興味を持っていることをしり、Apex Legendsの戦場に息子を行かせないように、再び戦場に戻ることを決意したのだという。

バリスティックのパッシブは、3本目の武器を所持できるというもの。ただし、3つ目の武器はアタッチメントを付けることができない。3つ武器が持てるのは強いが、弾の管理やどの武器を3つ目にするのかが重要になりそうだ。

スキルは、敵にデバフを与える弾を打ち出し、当たった敵は武器がオーバーヒートするというもの。この弾は敵をロックオンしてトラッキングするほか、当たらなくても着弾した場所に一定時間に入ってしまうと、同じデバフが与えられてしまう。

デバフの効果の持続時間がどれくらいかというのはまだ不明だが、戦闘時にスキルを敵に当てることができれば、かなり有利に立ち回ることができそうだ。

アルティメットは、味方の武器にバフを与えることができ、弾薬が無限といった効果が得られるのだという。

ジャンプタワーをその場で出せるアイテムが追加

ピンシステムも変更

そのほか、ジャンプタワーをその場で出せる新アイテムが登場する。これは、設置すると一定時間で消えるほか、撃てばそのタワーのバルーンを破壊することも可能なので、出したあとは素早く移動する必要性がありそうだ。

加えて、ピンシステムにも変更が入り、よりさまざまな指示をピンで味方に出すことが可能になる。例えば「今は来るな」「助けよう」といった指示も、ピンで指示することができるようになるとのこと。個人的にソロでプレイしている際はマイクを使っていないので、この変更はありがたい。

射撃訓練場が進化

武器マスタリーも追加

新シーズンでは、射撃訓練場に大きなアップデートが入る。よりコンバットにフォーカスしたという作りになっており、戦闘をシミュレーションしながら練習することが可能になる。加えて、ダミー人形が反撃してくるという設定も追加される。どこまで反撃してくるかはまだわからないが、より実践的な訓練が可能になりそうだ。

また、各武器にマスタリーが追加される。武器を使うことで「武器XP」という経験値を得ることができ、特定のレベルに達成すると、武器試練がアンロックされる。この試練をクリアすれば、特定の武器のバッジやトラッカー、レジェンダリーバナーフレーム、レジェンダリー武器パックといった報酬が手に入る。さらに、ゲーム内のすべての武器をマスターすると、特別なマスター報酬もアンロックできるとのことだ。

Apex Legendsの新シーズンとなるApex Legends アーセナルは、5月10日に実装予定。マップの変更や新レジェンドに加え、さまざまな気になる進化や変更点が多数含まれているだけに、どうなるかが楽しみだ。

【ゲーム情報】

タイトル:Apex Legends

ジャンル:シューティング

配信:エレクトロニック・アーツ

開発:Respawn Entertainment

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam/EA app)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

CERO:D(17歳以上対象)

© 2023 Electronic Arts Inc.

EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.