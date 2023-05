本記事では、PCや家庭用ハードで今週(2023年5月1日~7日)の期間に発売されるゲームタイトルのうち、ASCII GAMESが注目するタイトルをピックアップして紹介していく。

ソロプレイとCO-OPプレイの両方が楽しめるオープンワールド・ファーストパーソンアクション

Redfall

●ファーストパーソンアクション

●ベセスダ・ソフトワークス

●Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)

※Xbox Game Pass対応。

●2023年5月2日発売

●XSX|S通常版:9700円(ダウンロード版)

PC通常版:9680円(ダウンロード版)

XSX|S Bite Back Edition:1万3600円(ダウンロード版)

PC Bite Back Edition:1万3589円(ダウンロード版)

●公式サイト:https://bethesda.net/ja/game/redfall

本作は、数々の賞を受賞したArkane Austinが手掛ける新作オープンワールド・ファーストパーソンアクションゲーム。同社はゲーム世界と没入型シミュレーションを綿密に作り上げることで知られているが、本作ではそれに加えてストーリー主導型シューティングの要素を融合。物語を楽しみつつ、奥深いゲームプレイを楽しめる。

ゲームの舞台となるのはマサチューセッツ州の島にある街、レッドフォール。吸血鬼の軍勢により外の世界から切り離されたこの街で、プレイヤーは吸血鬼が出現した背景にある謎へと迫っていく。シングルプレイとマルチプレイがシームレスに融合する本作では、最大4人での協力プレイも可能だ。

RedFall - Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 - 公式アナウンストレーラー

© 2023 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Trademarks belong to their respective owners. All Rights Reserved.

PS5やXSX|S、PCで高い評価を得ている『ホグワーツ・レガシー』のPS4版&Xbox One版が発売!

ホグワーツ・レガシー

●オープンワールドアクションRPG

●WB Games

●PlayStation 4/Xbox One

※パッケージ版はPS4のみ。

●2023年5月5日発売

●通常版:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

パッケージ版デラックス・エディション:9878円

ダウンロード版デラックス・エディション:1万978円

●公式サイト:https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp

本作は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出る。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていく。新たな仲間たちとの出会い、個性豊かな教師たちとの交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かおう。

『ホグワーツ・レガシー』 公式アナウンストレーラー

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)