ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジアは5月2日、Xbox Series X|SとPC(Windows/Steam/Epic Games Store)向けソフト『Redfall』を配信開始したと発表。また、同日よりXbox Game Passでも楽しめる。価格はPC通常版が9680円、Xbox Series X|S通常版が9700円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

本作は、『Prey』や『Dishonored』を開発し、数々の賞を受賞したArkane Austinが手掛ける、ソロプレイと協力プレイの両方が楽しめるFPSで、かつては風光明媚を誇った島にある街「レッドフォール」を支配した吸血鬼の軍団に立ち向かっていく。本作では、プレイヤー1人で立ち向かうことも、最大3人のフレンドとチームを組んで遊ぶことも可能だ。

真実を暴き、レッドフォールを取り戻せ

本作の舞台となるのはマサチューセッツ州の島にある街、レッドフォール。吸血鬼の軍勢は太陽を隠し、島の人々を外の世界から切り離すことでレッドフォールを支配下に置いた。

オープンワールドで繰り広げられる奥深いストーリーキャンペーンでは、吸血鬼が出現した背景にある謎へと迫っていく。プレイヤーは血を求める者たちによって今まさに涸れ果てんとする街で、僅かな生存者たちとともに立ち向かうことになる。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Redfall

ジャンル:ファーストパーソンアクション

配信:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam/Epic Games Store)

※Xbox Game Pass対応。

配信日:配信中(2023年5月2日)

価格:XSX|S通常版:9700円(ダウンロード版)

XSX|S Bite Back Edition:1万3600円(ダウンロード版)

PC通常版:9680円(ダウンロード版)

PC Bite Back Edition:1万3589円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対応)

© 2023 ZeniMax Media Inc. Developed in association with Arkane Studios. Redfall, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax, and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U,S, and/or other countries. All Rights Reserved.