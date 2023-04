Yostarは4月24日、同社が運営するアプリゲーム『アークナイツ -明日方舟-』を原作とするTVアニメ「アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】」の2期となる「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」の制作決定を発表した。放送時期は未定。

また今回の発表とともに、ティザーPVとティザービジュアル、イントロダクションを解禁。あわせてチェックしてほしい。

「アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】」の制作決定!

ティザービジュアルには、メインキャラクターであるドクター(CV:甲斐田ゆきさん)やアーミヤ(CV:黒沢ともよさん)に代わって、ティザーPVにも印象的に登場していたフロストノヴァ(CV:高垣彩陽さん)が描かれている。

レユニオンに所属し、圧倒的な強さと、その名の如く、氷のように冷たい彼女の穏やかな表情が意味することとは!?

また本編カット初解禁となるティザーPVは、メインキャラクターであるドクター(CV:甲斐田ゆきさん)、アーミヤ(CV:黒沢ともよさん)、チェン(CV:石上静香さん)の登場に加え、ラストに登場するフロストノヴァ(CV:高垣彩陽さん)にも注目してほしい。

・ティザーPV

https://youtu.be/YUNpqvpKPO8

INTRODUCTION(イントロダクション)

鉱石病(オリパシー)——。それは人々の体を徐々に結晶化させ、死に至らしめる不治の病。

製薬会社ロドス・アイランドはその治療法を研究し、病が引き起こすあらゆる問題を解決するための取り組みを行なっている。

感染者救済を謳うテロ組織"レユニオン・ムーブメント"の暴動を食い止めるべく、ロドスは炎国の都市である龍門と契約を交わし、活動を続けていた。

スカルシュレッダーとの戦いの後、アーミヤは、ミーシャを救えなかった事実を受け止めきれず、ひとり悲しみに暮れていた。

一方、龍門郊外に廃都市を発見したロドスは偵察隊を向かわせる。そこで奇妙な現象が起きていることに気づくが——。

<STAFF>

原作:Hypergryph/Studio Montagne

キャラクター原案:唯@Wさん

監督:渡邉 祐記さん

副監督:西川 将貴さん、道解 慎太郎さん

アニメーションキャラクターデザイン:高藤 彩さん

シリーズ構成:Yostar Pictures

アニメーションプロデューサー:畑 岳央さん

プロップデザイン:若山 温さん

美術監督:大西 穣さん(ビック・スタジオ)

美術設定:坂本 竜さん(ビック・スタジオ)

色彩設計:後藤 恵子さん

撮影監督:棚田 耕平さん(グラフィニカ)

編集:重村 建吾さん

音響監督:渡邉 祐記さん

音楽:林 ゆうきさん

音楽制作:レジェンドア

アニメーション制作:Yostar Pictures

製作:Hypergryph Studio Montagne/Yostar/Yostar Pictures

<CAST>

ドクター:甲斐田ゆきさん

アーミヤ:黒沢ともよさん

フロストノヴァ:高垣彩陽さん

チェン:石上静香さん

【ゲーム情報】

タイトル:アークナイツ - 明日方舟 –

ジャンル:タワーディフェンス

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年1月16日)

価格:基本無料(アイテム課金)

©2017 Hypergryph Co., Ltd. ©2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.