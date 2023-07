Yostarは7月14日、アプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』の3.5周年記念公式生放送を配信決定。番組は、2023年7月22日20時より配信される。

・アークナイツ3.5周年記念公式生放送

本番組は、MCに山口慧さん、ゲストにチェン役の石上静香さん、エイヤフィヤトラ/メテオリーテ役の種田梨沙さん、THRM-EX/ノーシス役の緑川光さん、ルーメン役の小林裕介さんを迎え、ゲーム内外の最新情報を公開するという。

さらに生放送中に「#アークナイツハニバ生放送2023」をつけてTwitterで投稿すると、番組内でツイートが表示されるかもしれないとのこと。放送中にハッシュタグをつけて感想を投稿してみてはいかがだろうか。

【番組情報】

▼配信日時

2023年7月22日20時~予定

▼出演者(順不同)

山口 慧さん(MC)

石上 静香さん(チェン役)

種田 梨沙さん(エイヤフィヤトラ/メテオリーテ役)

緑川 光さん(THRM-EX/ノーシス役)

小林 裕介さん(ルーメン役)

横山 俊輔氏(YostarアークナイツPR担当)

▼配信媒体

・YouTube

https://youtube.com/live/ruB6l4SnnvA

・Twitter

Twitterでの配信は、配信当日にアークナイツ公式Twitterアカウント(@ArknightsStaff)にて投稿される番組開始ツイートより視聴可能。

「3.5周年キービジュアルA5アクリルスタンド」が

抽選で10名に当たるプレゼントキャンペーンを実施予定

「アークナイツ 3.5周年記念公式生放送」の生配信と同時に、Twitterキャンペーンを開催。アークナイツ公式Twitterアカウント(@ArknightsStaff)をフォローして、応募した人の中から抽選で10名に「3.5周年キービジュアルA5アクリルスタンド」がプレゼントされる。

▼応募方法

チャンス① 抽選で5名

アークナイツ公式Twitterアカウント(@ArknightsStaff)から投稿される番組開始ツイートをリツイート

チャンス② 抽選で5名

「#アークナイツハニバ生放送2023」をつけてツイートを投稿

▼応募期間

番組開始ツイートの投稿~番組終了まで

※アークナイツ公式Twitterアカウントのフォローを外されていた場合、当選後にご連絡が取れない場合など、応募を無効とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※チャンス①とチャンス②での重複当選はございません。

【ゲーム情報】

タイトル:アークナイツ - 明日方舟 –

ジャンル:タワーディフェンス

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2020年1月16日)

価格:基本無料(アイテム課金)

©2017 HYPERGRYPH. All Rights Reserved.

©2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.