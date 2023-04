セガは4月17日、闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』(以下、エラーゲームリセット)を、2023年4月25日に配信すると発表した。対応プラットフォームはiOS/Androidで、基本プレイ無料のアイテム課金制となる。

本作はゲームをモチーフとした少女と現代IFの独創的な世界観が織りなす新作スマートフォンRPG。「セガ」によって歪められた世界に暮らすプレイヤーが、本来の世界を取り戻すべく「セガ」との戦いに身を投じていく。

配信日にあわせて、前日譚を描いたプロローグアプリのリリースや新たな参戦企業が明らかになったので、紹介していこう。

事前登録ページ:https://errorgamereset.sega.com/pre/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

“ある研究者”の視点で展開する本編前日譚が配信に!

2023年4月17日より『404 GAME RE:SET ProloguE -エラーゲームリセット- プロローグ』が配信される。“ある研究者”の視点で語られる前日譚となっており、バトルやキャストなどタイトルの魅力の一端を感じられるものになっているとのこと。

登場する他社キャストを紹介! 参戦する企業も判明

『エラーゲームリセット』に登場する他社メーカーとタイトルが明らかに。バンダイナムコエンターテインメントから『ゼビウス』『ディグダグ』『マッピー』が、タイトーから『アルカノイド』『ダライアス』『奇々怪界』がゲーム内に登場する。

●ゼビウス(アノード/カソード)(CV:M・A・Oさん)

タイトル:『ゼビウス』

ジャンル:STG

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1983年

XEVIOUS™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

●ディグダグ(アノード/カソード)(CV:高橋李依さん)

タイトル:『ディグダグ』

ジャンル:ACT

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1982年

DIG DUG™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

●マッピー(アノード/カソード)(CV:小倉唯さん)

タイトル:『マッピー』

ジャンル:ACT

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1983年

MAPPY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

●アルカノイド(アノード/カソード)(CV:田中美海さん)

タイトル:『アルカノイド』

ジャンル:BLK

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1986年

© TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.

●ダライアス(アノード/カソード)(CV:上田麗奈さん)

タイトル:『ダライアス』

ジャンル:STG

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1986年

© TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.

●奇々怪界(アノード/カソード)(CV:種﨑敦美さん)

タイトル:『奇々怪界』

ジャンル:ACT STG

プラットフォーム:Arcade

リリース日:1986年

© TAITO CORPORATION 1986 ALL RIGHTS RESERVED.

また、カプコンとSNKの参戦が判明。こちらは参戦するキャストのシルエットが公開されている。そのほかの情報については続報を待とう。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

ゲームメーカー参戦発表PVリツイートキャンペーン

人気のゲームメーカー参戦発表を記念して、2023年4月17日15時~4月21日23時59分の期間限定でキャンペーンを実施。

『エラーゲームリセット』公式Twitter(@404gamereset)をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となる。条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード(5万円分)が、10名にAmazonギフトカード(1000円分)がプレゼントされる。

【開催期間】

2023年4月21日23時59分まで

【プレゼント】

・Amazonギフトカード(5万円分)×1名

・Amazonギフトカード(1000円分)×10名

【応募方法】

その1:『エラーゲームリセット』公式Twitter(@404gamereset)をフォロー

その2:該当のキャンペーン対象ツイートをリツイートで完了!

事前登録30万件突破で「IWC ビッグ・パイロット・ウォッチ 43」を1名にプレ ゼント!

『エラーゲームリセット』の配信に先駆けて、事前登録キャンペーンを実施中。事前登録数に応じて、アプリ配信後に受け取り可能な報酬がより豪華になる。

30万件突破では、合計ガチャ10回分の「ジェム」をもれなくプレゼント! さらに、「アフターバーナー賞」として、「IWC ビッグ・パイロット・ウォッチ 43」が抽選で1名に当たる。

ぜひみんなで事前登録をして、より豪華な報酬を目指そう。詳細は公式サイトを確認してほしい。開催期間は、アプリ配信前日まで。

<報酬一覧>

全員配布:

5万件突破……ジェム合計500 【達成!】

10万件突破……ジェム合計700 【達成!】

15万件突破……ジェム合計900 【達成!】

20万件突破……ジェム合計1100

25万件突破……ジェム合計1300

30万件突破……ジェム合計1500

抽選配布(アフターバーナー賞):

30万件突破……「IWC ビッグ・パイロット・ウォッチ 43」1名

【ゲーム情報】

タイトル:『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』

ジャンル:闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG

配信:セガ

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:2023年4月25日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金あり)

◆推奨環境

iPhone 12以降(iOS 13以上)

Android 8.0以上

RAM 3GB以上

※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。(全機種の動作を保証するものではございません。)