セガは3月31日、闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』に、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーが参戦することを発表した。本作は2023年春配信予定で、基本プレイ無料タイトルとなる。
バンダイナムコエンターテインメントとタイトーの情報が公開！
キャスト開発に携わる謎の人物の目線で進行するユーザー参加型アニメーション“ARCHIVE FILE”において、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーの情報が公開された。
“ARCHIVE FILE”はエラーゲームリセット公式Twitter（@404gamereset）にて「各話の結末を選ぶユーザー参加型」の形式で、現在第5話以降を公開中。また、第1話～第4話までは結末とあわせてYouTubeにて公開されている。
“セガがあらゆる分野の頂点に君臨している世界”を描いた『エラーゲームリセット』で、バンダイナムコエンターテインメントとタイトーがどのような形で登場し、どの名作ゲームがキャストとして参戦するのか……続報に期待しよう。
ARCHIVE FILEリスト
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.01- 失敗と失敗と失敗と失敗 -問
https://youtu.be/RIWHBtlWQHY
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.01- 失敗と失敗と失敗と失敗 -解
https://youtu.be/_I1gY7c4rCc
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.02- はじめてのＸＸＸ -問
https://youtu.be/Qyp3m9qb-HY
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.02- はじめてのＸＸＸ -解
https://youtu.be/pXI588vhsJw
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.03- 壁壁壁壁弾壁壁壁壁 -問
https://youtu.be/z0--mrj3CBk
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.03- 壁壁壁壁弾壁壁壁壁 -解
https://youtu.be/4csEqx78pTA
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.04- ごほうびはフルーツで -問
https://youtu.be/rDqsaRrFIZ8
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.04- ごほうびはフルーツで -解
https://youtu.be/2Q6X4v7h2kg
■『404 GAME RE:SET』-ARCHIVE FILE.05- トライアンドエラー -問
https://youtu.be/VcXNNF5EGcM
バンダイナムコエンターテインメント＆タイトー参戦記念キャンペーン
バンダイナムコエンターテインメントとタイトーの参戦を記念して、2023年3月31日19時～4月1日18時59分にかけて、キャンペーンを実施する。
『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了。応募条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード（5万円分）が、10名にAmazonギフトカード（1000円分）がプレゼ ントされる。
【開催期間】2023年3月31日19時～4月1日18時59分
【プレゼント】
・Amazonギフトカード（5万円分）×1名
・Amazonギフトカード（1000円分）×10名
【応募方法】
その1：『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォロー
その2：該当のキャンペーン対象ツイートをリツイートで完了
事前登録数により報酬が豪華に！事前登録キャンペーンを実施中
『エラーゲームリセット』の配信に先駆けて、事前登録キャンペーンを実施中。事前登録数に応じて、アプリ配信後に受け取れる報酬がより豪華になり、30万件突破で合計ガチャ10回分の「ジェム」をもれなくプレゼント。期間は、アプリ配信前日までとなる。
ぜひみんなで事前登録をして、より豪華な報酬を目指そう。詳細は公式サイトを確認してほしい。
＜報酬一覧＞
【達成！】5万件突破…ジェム合計500
【達成！】10万件突破…ジェム合計700
15万件突破…ジェム合計900
20万件突破…ジェム合計1100
25万件突破…ジェム合計1300
30万件突破…ジェム合計1500
・事前登録ページ：https://errorgamereset.sega.com/pre/
・App Store：https://apps.apple.com/app/id1592965255
・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset
・タイトル発表映像：https://youtu.be/DnvxeJN1gWU
・公式サイト：https://errorgamereset.sega.com
【ゲーム情報】
タイトル：『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』
ジャンル：闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年春予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
◆推奨環境
iPhone 12以降（iOS 13以上）
Android 8.0以上
RAM 3GB以上
※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。（全機種の動作を保証するものではございません。）
©SEGA
※画像は開発中のものです。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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