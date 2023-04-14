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ゲーム  >  ニュース  >  4月16日20時から！『エラーゲームリセット』のリリース直前記念放送が配信決定

世界観やキャストに加えて、ゲームの最新情報などを公開予定

4月16日20時から！『エラーゲームリセット』のリリース直前記念放送が配信決定

2023年04月14日 19時20分更新

文● Zenon／ASCII

　セガは4月14日、iOS／Androidで配信する闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』（以下、エラーゲームリセット）の最新情報を発表する番組“『404 GAME RE:SET』リリース直前記念放送”を配信すると発表。番組は、2023年4月16日20時からセガの公式YouTubeチャンネルにて配信される。

　番組のMCはドグマ風見さんが担当し、声優の会沢紗弥さん、上田瞳さん、藤原夏海さん、安元洋貴さんと、開発スタッフの中村プロデューサーが登場。世界観やキャストに加えて、ゲームの最新情報などを公開予定とのこと。ぜひリアルタイムでチェックしてみてはいかがだろうか。

・『404 GAME RE:SET』リリース直前記念放送
https://www.youtube.com/watch?v=U6DS9Kd3XWk

▼事前登録はこちら

事前登録ページhttps://errorgamereset.sega.com/pre/
App Storehttps://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255
Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

リリース直前記念放送決定キャンペーン

　新情報が公開となる“リリース直前記念放送”の決定を記念して、2023年4月16日23時59分までキャンペーンを実施。

　『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となる。条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード（5万円分）が、10名にAmazonギフトカード（1000円分）がプレゼントされる。

【開催期間】
2023年4月16日23時59分まで

【プレゼント】
・Amazonギフトカード（5万円分）×1名
・Amazonギフトカード（1000円分）×10名

【応募方法】
その1：『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォロー
その2：該当のキャンペーン対象ツイート（https://twitter.com/404gamereset/status/1646392779092684800）をリツイートで完了！

 

【ゲーム情報】

タイトル：『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』
ジャンル：闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年春予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

◆推奨環境

iPhone 12以降（iOS 13以上）
Android 8.0以上
RAM 3GB以上
※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。（全機種の動作を保証するものではございません。）

©SEGA
※画像は開発中のものです。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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