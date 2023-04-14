セガは4月14日、iOS／Androidで配信する闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』（以下、エラーゲームリセット）の最新情報を発表する番組“『404 GAME RE:SET』リリース直前記念放送”を配信すると発表。番組は、2023年4月16日20時からセガの公式YouTubeチャンネルにて配信される。
番組のMCはドグマ風見さんが担当し、声優の会沢紗弥さん、上田瞳さん、藤原夏海さん、安元洋貴さんと、開発スタッフの中村プロデューサーが登場。世界観やキャストに加えて、ゲームの最新情報などを公開予定とのこと。ぜひリアルタイムでチェックしてみてはいかがだろうか。
・『404 GAME RE:SET』リリース直前記念放送
https://www.youtube.com/watch?v=U6DS9Kd3XWk
▼事前登録はこちら
事前登録ページ：https://errorgamereset.sega.com/pre/
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset
リリース直前記念放送決定キャンペーン
新情報が公開となる“リリース直前記念放送”の決定を記念して、2023年4月16日23時59分までキャンペーンを実施。
『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォローし、キャンペーン対象ツイートをRTすることで応募完了となる。条件を満たした人の中から抽選で1名にAmazonギフトカード（5万円分）が、10名にAmazonギフトカード（1000円分）がプレゼントされる。
【開催期間】
2023年4月16日23時59分まで
【プレゼント】
・Amazonギフトカード（5万円分）×1名
・Amazonギフトカード（1000円分）×10名
【応募方法】
その1：『エラーゲームリセット』公式Twitter（@404gamereset）をフォロー
その2：該当のキャンペーン対象ツイート（https://twitter.com/404gamereset/status/1646392779092684800）をリツイートで完了！
【ゲーム情報】
タイトル：『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』
ジャンル：闇堕ちした少女を救うシューティングライクRPG
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年春予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
◆推奨環境
iPhone 12以降（iOS 13以上）
Android 8.0以上
RAM 3GB以上
※上記環境を満たした端末であっても、ご利用状況によって動作が不安定な場合があります。（全機種の動作を保証するものではございません。）
©SEGA
※画像は開発中のものです。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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