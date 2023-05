スクウェア・エニックスは5月8日、アニメイトとマーケティングパートナーを組んでリリースしたスマートフォン向け新作タイトル『トワツガイ』において、初の公式生放送となる「懺悔と感謝のトワツガイ初公式生放送」を、2023年5月12日19時頃より配信すると発表した。

初回の公式生放送では、本作のメインキャラクターであるカラス役の近藤玲奈さん、ハクチョウ役の立花理香さん、ツバメ役の日向未南さんをゲストに迎え、5月中に実施予定の超目玉キャンペーンの概要や、直近のロードマップなどゲーム内の最新情報のほか、第2弾オリジナルグッズの詳細、6月から実施するコラボカフェの続報など、盛りだくさんの情報をお届けする。

さらに、2023年6月16日~6月25日にサンシャイン劇場(池袋)で上演予定の「舞台 トワツガイ」からも、ゲームと舞台両方でフクロウ役を演じる小泉萌香さん、副司令役の倉知玲鳳さん、演出・脚本を担当する松多壱岱さんのゲスト出演が決定。「舞台 トワツガイ」に関する最新情報をお届けするほか、ここでしか聞けない話も……!?

そのほか、ここでしか見られない企画コーナーやサプライズ情報もあるとのことなので、リアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

■番組名

懺悔と感謝のトワツガイ初公式生放送

■放送日時

2023年5月12日19時頃~

■放送ページ

https://www.jp.square-enix.com/presents/info/20230512003602.html

※放送時間や内容は予告なく変更する場合がございます。

出演者

【ゲーム情報】

タイトル:トワツガイ

ジャンル:ツガイ育成バトルファンタジーRPG

配信:スクウェア・エニックス/アニメイト

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年2月16日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。