日本一ソフトウェアは4月6日、日本ファルコムより2023年4月27日に発売されるNintendo Switch用ソフト『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』の応援企画として、ニンテンドーeショップにて配信中のダウンロード版『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』『イースIX -Monstrum NOX-』の 30%オフセール を実施すると発表した。セール期間は、2023年4月20日までとなる。

「イース」シリーズは主人公である稀代の冒険家アドル・クリスティンの冒険を描いたアクションRPG。各タイトルの物語はそれぞれ独立したストーリーとなっているため、どのタイトルから遊んでも楽しめる。

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』が発売されるまで、Switchで『イースVIII』と『イースIX』に触れてみてはいかがだろうか。

■セール概要

セール名:『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』応援セール!

セール期間:2023年4月20日23時59分まで

通常価格:7678円 → セール価格: 5374円(30%オフ)

セール対象タイトルURL:

・『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000003439.html

・『イースIX -Monstrum NOX-』

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040525.html

※DL版のみのセールとなります。

『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』Switch版PV

https://youtu.be/Qx4wXj8zMcM

『イースIX -Monstrum NOX-』Switch版PV

https://youtu.be/EZVeLdYhCLw

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』デモムービー

https://youtu.be/pRdaISbabIQ

【ゲーム情報】

タイトル:イースVIII -Lacrimosa of DANA-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中

価格:7678円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:B(12才以上対象)

© 2016-2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved./© 2018 Nippon Ichi Software, Inc.

タイトル:イースIX -Monstrum NOX-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中

価格:7678円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:B(12才以上対象)

©2019-2021 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.

タイトル:イース・メモワール -フェルガナの誓い-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年4月27日予定

価格:4840円(パッケージ/ダウンロード)

※ダウンロード版は予約特典として10%オフの4356円で購入可能。

CERO:B(12才以上対象)

© 2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。