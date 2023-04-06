各タイトルごとに独立したストーリーで楽しめるアクションRPG
Switch『イースVIII』＆『イースIX』が30％オフ！「フェルガナ」応援企画セールが4月20日まで開催
日本一ソフトウェアは4月6日、日本ファルコムより2023年4月27日に発売されるNintendo Switch用ソフト『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』の応援企画として、ニンテンドーeショップにて配信中のダウンロード版『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』『イースIX -Monstrum NOX-』の30％オフセールを実施すると発表した。セール期間は、2023年4月20日までとなる。
「イース」シリーズは主人公である稀代の冒険家アドル・クリスティンの冒険を描いたアクションRPG。各タイトルの物語はそれぞれ独立したストーリーとなっているため、どのタイトルから遊んでも楽しめる。
『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』が発売されるまで、Switchで『イースVIII』と『イースIX』に触れてみてはいかがだろうか。
■セール概要
セール名：『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』応援セール！
セール期間：2023年4月20日23時59分まで
通常価格：7678円 → セール価格：5374円（30％オフ）
セール対象タイトルURL：
・『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000003439.html
・『イースIX -Monstrum NOX-』
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000040525.html
※DL版のみのセールとなります。
『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』Switch版PV
『イースIX -Monstrum NOX-』Switch版PV
『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』デモムービー
【ゲーム情報】
タイトル：イースVIII -Lacrimosa of DANA-
ジャンル：アクションRPG
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中
価格：7678円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12才以上対象）
© 2016-2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved./© 2018 Nippon Ichi Software, Inc.
タイトル：イースIX -Monstrum NOX-
ジャンル：アクションRPG
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中
価格：7678円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12才以上対象）
©2019-2021 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.
タイトル：イース・メモワール -フェルガナの誓い-
ジャンル：アクションRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2023年4月27日予定
価格：4840円（パッケージ／ダウンロード）
※ダウンロード版は予約特典として10%オフの4356円で購入可能。
CERO：B（12才以上対象）
© 2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。
※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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