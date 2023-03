日本ファルコムは3月9日、アクションRPG「イース」シリーズのナンバリング最新作にしてシリーズ生誕35周年記念作となる『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』(Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4)について、初公開となる最新情報をティザーサイトにて公開した。本作は、2023年に発売予定。

『イースX –NORDICS(ノーディクス)-』ティザーサイト

https://www.falcom.co.jp/ysx/

主人公「アドル」ヒロイン「カージャ」の詳細を公開!

キャラクターイラストは人気イラストレーター・toi8さんが担当

《アドル・クリスティン》

CV:梶裕貴さん/年齢:17歳/武器:片手剣

本編の主人公。後世に百余冊にも上る冒険日誌を遺した稀代の冒険家で、燃えるような赤い髪と好奇心あふれる澄んだ瞳を持つ。

彼にとっての初めての冒険の地・エステリアを17歳で後にし、その後セルセタの地へと向かったとされているが、生家で発見された冒険日誌の一冊「北人の失楽園」によると、元盗賊のドギとともにオベリア湾へ立ち寄っていたことが判明している。

《カージャ・バルタ》

CV:???/年齢:17歳/武器:手斧&円盾(ラウンドシールド)

「アタシは海賊(ノーマン)だ。――場合によっちゃ次はオマエを殺す。」

バルタ水軍首領グリムソンの一人娘。海の荒くれ者たちを率いて堂々と海賊行為を働いており、その姿を目にしているカルナックの住人たちからは《海賊姫》として恐れられている。

顔立ちは上品だが、手斧とラウンドシールドを携え、ノーマンらしい粗暴で残忍な闘いぶりを見せる。

「ソロモード」×「コンビモード」2つのアクションを切り替える新システム“クロスアクション”を採用

■スピード&連撃の「ソロモード」

「ソロモード」では、アドル/カージャのどちらか一人を操作して戦闘を行なう(パートナーはAIによる自動攻撃)。戦闘中はワンボタンでいつでも操作キャラを切り替えることが可能。

「ソロモード」ではステップ移動やダッシュ移動を活かした、スピード重視のバトルがメイン。アドル/カージャで異なるスキル攻撃をくり出せるほか、攻撃中にキャラを切り替えることでパートナーのカット攻撃が発生し、スキの無い連続攻撃をたたき込むことが可能だ。

さらに、一部の敵が放つスピードアタック(青いオーラを纏った攻撃)は「ソロモード」のダッシュで自動回避が可能。自動回避からのカウンター攻撃で周囲の敵も巻き込んでダメージを与えるなど、テクニカルなアクションを展開させることができる。

■パワー&攻防一体の「コンビモード」

「コンビモード」ではアドル&カージャを同時に操作して戦闘を行なう(コンビモード用のボタンを押下することで、ソロモードから瞬時に切り替わる)。

「コンビモード」では同時攻撃による手数の多さでダメージがアップする一方、通常移動やダッシュ速度が大幅に低下する。

スピードが落ちる代わりに、専用アクションとして「ガード」が可能に。敵の攻撃をガードすることで「Revengeゲージ」が上昇し、この状態で「コンビモード」専用スキルを発動させるとRevengeゲージ上昇値が上乗せされ、大ダメージを与えられる。

さらに、一部の敵が放つパワーアタック(赤いオーラを纏った攻撃)は「コンビモード」のジャストガードではじき返すことが可能。敵が大きく体勢を崩すので、一気に攻め込むチャンスが生まれる。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2023年予定

価格:未定

CERO:審査予定

