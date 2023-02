日本ファルコムは2月24日、Nintendo Switch用アクションRPG『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』について、ゲームプレイ映像を使用した最新デモムービーを公開した。本作の発売日は2023年4月27日予定、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4840円となる(ダウンロード版は予約期間中10%オフの4356円で購入可能)。

本映像は、主人公のアドル・クリスティンによる爽快感あふれるアクション、ボスバトルや新旧イラスト切り替え、難易度別のボス攻略、爆速アクションを楽しめるハイスピードモードなど、本作独自の魅力をぎっしりと詰め込んだデモムービーとなっている。

プレイ動画もふんだんに使用されているので、本作を知らない人もゲームの雰囲気を味わうことができるだろう。シリーズファンも、シリーズ未経験の人も、チェックしてみてはいかがだろうか。

『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』デモムービー

https://youtu.be/pRdaISbabIQ

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:イース・メモワール -フェルガナの誓い-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年4月27日予定

価格:4840円(パッケージ/ダウンロード)

※ダウンロード版は予約特典として10%オフの4356円で購入可能。

CERO:B(12才以上対象)

