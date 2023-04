スパイク・チュンソフトは4月4日、PlayStation 5/PlayStation 4向けオープンワールドアクションRPG『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』にて、怒ったニワトリになりきれる衣装やユニークな武器などが手に入るDLC「Chicken Bundle」を、2023年4月3日より配信中だと発表した。

また、PlayStation Plus加入者を対象に、2023年4月10日までの期間、本DLCを40%オフの価格で販売する特別セールも実施中だ。

DLC「Chicken Bundle」

発売日:2023年4月3日

通常価格:605円

セール価格: 363円(40%オフ!)

※セールはPlayStation Plus加入者のみ対象。2023年4月10日まで

収録内容:

衣装「ニワトリの服」

武器「鶏足」

パラグライダースキン「鶏手羽」

・ストアページ:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-CHICKENBUNDLE000

【ゲーム情報】

タイトル:ダイイングライト2 ステイ ヒューマン

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:スパイク・チュンソフト

開発:Techland

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2022年2月4日)

価格:

通常版:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

Deluxe Edition:1万978円(ダウンロード版)

Ultimate Edition:1万3178円(ダウンロード版)

プレイ人数:オフライン1人、オンライン1~4人

※PS5版とPS4版とのクロスプレイは非対応

CERO:Z(18歳以上対象)

<アップグレード>

PS4版を所有されている方は、追加の費用なくPS5版にアップグレード可能です。

<クロスバイ>

ダウンロード版を購入された方は、PS5版・PS4版のいずれもダウンロード可能です。

※パッケージ版でアップグレードする場合には、ディスクドライブ付きの次世代機が必要です。

※アップグレード、およびダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。