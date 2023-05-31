賞金稼ぎ「サイラス・グリーヴス」になりきれる！
PS5／PS4『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』のDLC「Gunslinger Bundle」が本日配信！
スパイク・チュンソフトは5月31日、PlayStation 5／PlayStation 4で発売中のオープンワールドアクションRPG『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』について、賞金稼ぎ「サイラス・グリーヴス」になりきれる衣装やユニークな武器などが手に入るDLC「Gunslinger Bundle」を配信した。DLCの価格は、847円となる。
なお、「サイラス・グリーヴス」は、Techland社が開発・販売するゲーム『Call of Juarez: Gunslinger』の登場キャラクターだ。
DLC「Gunslinger Bundle」を本日配信！
製品名：ダイイングライト2 ステイ ヒューマン - Gunslinger Bundle
配信日：2023年5月31日
価格：847円
収録内容：
-衣装「サイラス・グリーヴスの服」
-パラグライダースキン「ガンスリンガー」
-武器「ボウイナイフ」
-設計図「ボウイナイフ」
-設計図「ダイナマイト」
＜ストアページ＞
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA04197_00-GUNSLINGERBUNDLE
【ゲーム情報】
タイトル：ダイイングライト2 ステイ ヒューマン
ジャンル：オープンワールドアクションRPG
販売：スパイク・チュンソフト
開発：Techland
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2022年2月4日）
価格：
通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万978円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万3178円（ダウンロード版）
プレイ人数：オフライン1人、オンライン1～4人
※PS5版とPS4版とのクロスプレイは非対応
CERO：Z（18歳以上対象）
＜アップグレード＞
PS4版を所有されている方は、追加の費用なくPS5版にアップグレード可能です。
＜クロスバイ＞
ダウンロード版を購入された方は、PS5版・PS4版のいずれもダウンロード可能です。
※パッケージ版でアップグレードする場合には、ディスクドライブ付きの次世代機が必要です。
※アップグレード、およびダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。
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