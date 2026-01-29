スクウェア・エニックスは1月28日、PC向けに配信中のMMORPG「ファイナルファンタジーXI」にて、とある不具合が発生していることを発表。その対処が「異例の事態だ！」と話題を呼んでいる。

今回の不具合は、討伐されていたノートリアスモンスターが再出現してしまう場合がある、というもの。ノートリアスモンスターとは、固有の名前を持つ強力なモンスターで、一定期間ごとに討伐数がカウントされ、次の期間の宝箱の変化に影響をおよぼす仕組み。

この影響を最小限に抑えるため、今回の不具合が起きた期間は「すべて討伐された扱い」にすることに決定。……ここまでは単なる不具合対応として読めるのだが、話題になっているのはその「すべて討伐された」状態にする方法だ。

公式からのメッセージはこうだ。「その状態にするために、順次ゲームマスターが各ワールドをまわり、個別にノートリアスモンスターを討伐する対応を行います。」（原文ママ）

まさかの手作業。普段は目にすることのないゲームマスター（GM）が降臨し、1体1体モンスターを討伐していくのだという。

これにユーザーは「お、お疲れさまです」「その現場を超見たい」「GM無双はじまる」「観戦するため久々課金するか!?」「ぜひ動画化を！」と興味津々。「これ、『世界の管理権限あるのにわざわざインゲームで手動修正するやつ』のリアル版だ！」とワクワクしている声も。

実際にどんな討伐風景になるのかは不明だが、多くのユーザーがGMのチート級の性能でモンスターを討伐していく様子を期待している模様。もはや不具合対応というより、GM降臨の神イベントといった盛り上がりを見せている。

公式からは、「ユニークデータを目的としてノートリアスモンスターと戦われる場合には、以下の日時までにチャレンジしてください」とアナウンスされているので、気を付けよう。対応日時は、2026年1月30日10時～23時59分。結構長丁場だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーXI

ジャンル：MMORPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC

価格：

ヴァナ・ディール コレクション4……5602円

サービス基本料金……1298円（30日間）

キャラクター利用料金……110円（30日）

モグワードローブ3利用料金……220円（30日）

モグワードローブ4利用料金……220円（30日）

© 2002 – 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION: ©2002 YOSHITAKA AMANO

IMAGE ILLUSTRATION: © 2021 YOSHITAKA AMANO