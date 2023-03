カプコンは3月29日より、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社のダウンロード版がお得に購入できる「CAPCOM SPRING SALE」を実施中だ。実施期間はストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

本セールでは、PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』をはじめとした「デビル メイ クライ」シリーズ各作品のほか、ゲームセンターを賑わせた人気タイトルを収録した『カプコン ファイティング コレクション』や『カプコン ベルトアクション コレクション』に加え、「囚われのパルマ」シリーズもお買い得に。

さらに『Capcom Arcade Stadium』の単品タイトル31作品が50%オフでセール中だ。この機会にカプコンタイトルをプレイしてみてはいかがだろうか。

【セール概要】

セール名称:CAPCOM SPRINGSALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale25-28j6w/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各ストアにてご確認ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

PlayStation Store 1.

セール期間:2023年4月12日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/8d32d9cf-bfb6-11ed-a6a5-52d679db8b2e

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【67%オフ!!】:1316円

PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3046円

セール価格【68%オフ!!】:974円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【64%オフ!!】:1462円

PS4『Capcom Arcade Stadium:ストリートファイターII' TURBO - HYPER FIGHTING -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

PS4『Capcom Arcade Stadium:サイバーボッツ - FULLMETAL MADNESS -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

PS4『Capcom Arcade Stadium:1942』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

PlayStation Store 2.

セール期間:2023年4月26日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/8d32d9cf-bfb6-11ed-a6a5-52d679db8b2e

PS4『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4990円

セール価格【50%オフ!!】:2495円

PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3362円

セール価格【71%オフ!!】:974円

ニンテンドーeショップ

▼「囚われのパルマ」シリーズ

セール期間:2023年4月12日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html

Nintendo Switch『囚われのパルマ』(ゲーム本編)

通常価格:4063円

セール価格【51%オフ!!】:1990円

Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』(ゲーム本編)

通常価格:3990円

セール価格【50%オフ!!】:1990円

▼Capcom Arcade Stadium DLC

セール期間:2023年4月12日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium:ストリートファイターII - The World Warrior -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium:天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium:戦場の狼』(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:200円

セール価格【50%オフ!!】:100円

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。

