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ゲーム  >  ニュース  >  【PS Plus情報】3月のフリープレイは『マインクラフト ダンジョンズ』など3タイトル！

『バトルフィールド 2042』『コード・ヴェイン』も対象に

【PS Plus情報】3月のフリープレイは『マインクラフト ダンジョンズ』など3タイトル！

2023年03月02日 14時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月2日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年3月7日から4月3日まで。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年3月の「フリープレイ」

『Battlefield 2042（バトルフィールド 2042）』

発売元：エレクトロニック・アーツ
フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
提供期間：2023年3月7日～4月3日

© 2021 Electronic Arts Inc.

 

『Minecraft Dungeons（マインクラフト ダンジョンズ）』

発売元：Mojang AB / 日本マイクロソフト
フォーマット：PS4
ジャンル：アクションアドベンチャー／ダンジョンクローラー
・「フリープレイ」
提供期間：2023年3月7日～4月3日

© 2020 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.

 

『CODE VEIN』

発売元：バンダイナムコエンターテインメント
フォーマット：PS4
ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG
・「フリープレイ」
提供期間：2023年3月7日～4月3日

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

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