ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月2日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2023年3月7日から4月3日まで。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年3月の「フリープレイ」
『Battlefield 2042（バトルフィールド 2042）』
・発売元：エレクトロニック・アーツ
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年3月7日～4月3日
© 2021 Electronic Arts Inc.
『Minecraft Dungeons（マインクラフト ダンジョンズ）』
・発売元：Mojang AB / 日本マイクロソフト
・フォーマット：PS4
・ジャンル：アクションアドベンチャー／ダンジョンクローラー
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年3月7日～4月3日
© 2020 Mojang Synergies AB. TM Microsoft Corporation.
『CODE VEIN』
・発売元：バンダイナムコエンターテインメント
・フォーマット：PS4
・ジャンル：ドラマティック探索アクションRPG
・「フリープレイ」
・提供期間：2023年3月7日～4月3日
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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