『Ghostwire: Tokyo』『Life Is Strange 2』『いたずらガチョウ』など時間が足らないほど豊作
【PS Plus情報】3月21日より『ドラゴンボール Z KAKAROT』などが追加！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月16日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年3月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計18本（機種違い含む）のタイトルが提供される。期間は2023年3月21日から。
なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年3月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
『Ghostwire: Tokyo』
・発売元：ベセスダ・ソフトワークス／ゼニマックス・アジア
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）
・ジャンル：アクションアドベンチャー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年3月21日
© 2022 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Ghostwire, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
『Tchia』
・発売元：Kepler Interactive Limited
・フォーマット：PS5／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アドベンチャー
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年3月21日
Tchia ©2023 Awaceb. "Tchia", "Awaceb" and the Awaceb logo are all trademarks of Awaceb. Developed and published by Awaceb, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.
『ドラゴンボール Z KAKAROT』
・発売元：バンダイナムコエンターテインメント
・フォーマット：PS4
・ジャンル：悟空体験アクションRPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年3月21日
©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.
『FINAL FANTASY 零式 HD』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PS4
・ジャンル：RPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年3月21日
©2011, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA
そのほかの3月新規追加タイトル
「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）
・『ストリートファイターＶ』（PS4）※ダウンロードおよびストリーミング対応
・『ストリートファイターＶ チャンピオンエディション』（PS4）※ダウンロードのみ対応
・『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』（PS5）
・『Life is Strange: True Colors - Deluxe Edition』（PS5／PS4）※ダウンロードのみ対応
・『Life Is Strange 2』（PS4）
・『新すばらしきこのせかい』（PS4）
・『レインボーシックス エクストラクション』（PS5／PS4）
・『イモータルズ フィニクス ライジング』（PS5／PS4）
・『Untitled Goose Game ～いたずらガチョウがやって来た！～』（PS4）
・『CODE VEIN』（PS4）
・『RAGE 2』（PS4）
・『Haven』（PS5／PS4）
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
・『R4 -RIDGE RACER TYPE 4-』（PS）
© BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
・『ピポサルアカデミ～ア 2 -あいあいサルゲ～ジャンケンバトル！-』（PSP）
©2005 Sony Interactive Entertainment Inc. ピポサルアカデミ~ア and あいあいサルゲ~ジャンケンバトル! are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
プレイステーション公式Twitterで最新情報を手に入れよう
プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。
▼プレイステーション公式Twitterアカウント
https://twitter.com/playstation_jp
▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら
https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう