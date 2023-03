ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月16日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年3月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計18本(機種違い含む)のタイトルが提供される。期間は2023年3月21日から。

なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年3月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『Ghostwire: Tokyo』

・発売元:ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:アクションアドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年3月21日

© 2022 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Ghostwire, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

『Tchia』

・発売元:Kepler Interactive Limited

・フォーマット:PS5/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年3月21日

Tchia ©2023 Awaceb. "Tchia", "Awaceb" and the Awaceb logo are all trademarks of Awaceb. Developed and published by Awaceb, a member of the Kepler Interactive group. All rights reserved.

『ドラゴンボール Z KAKAROT』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PS4

・ジャンル:悟空体験アクションRPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年3月21日

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

『FINAL FANTASY 零式 HD』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年3月21日

©2011, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

そのほかの3月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

・『ストリートファイターV』(PS4) ※ダウンロードおよびストリーミング対応

・『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(PS4) ※ダウンロードのみ対応

・『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』(PS5)

・『Life is Strange: True Colors - Deluxe Edition』(PS5/PS4) ※ダウンロードのみ対応

・『Life Is Strange 2』(PS4)

・『新すばらしきこのせかい』(PS4)

・『レインボーシックス エクストラクション』(PS5/PS4)

・『イモータルズ フィニクス ライジング』(PS5/PS4)

・『Untitled Goose Game ~いたずらガチョウがやって来た!~』(PS4)

・『CODE VEIN』(PS4)

・『RAGE 2』(PS4)

・『Haven』(PS5/PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

・『R4 -RIDGE RACER TYPE 4-』(PS)

© BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

・『ピポサルアカデミ~ア 2 -あいあいサルゲ~ジャンケンバトル!-』(PSP)

©2005 Sony Interactive Entertainment Inc. ピポサルアカデミ~ア and あいあいサルゲ~ジャンケンバトル! are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

