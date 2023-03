スパイク・チュンソフトは3月28日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、「世界探偵機構」所属の探偵を紹介するキャラクタートレーラー第2弾を公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

また、トレーラー内で見られる新キャラクター「ナンバー1」のイラストを公開。「ダンガンロンパ」シリーズや本作のキャラクターデザインを手掛ける小松崎類氏による描き下ろしイラストとなる。

・キャラクタートレーラー 世界探偵機構編②

https://www.youtube.com/watch?v=nqnN3pivgDY

【スクリーンショット】

『超探偵事件簿 レインコード』パッケージ版予約受付中!

パッケージ版『超探偵事件簿 レインコード』を予約購入すると、ゲーム本編の前日譚を描いた全64ページのオリジナル書き下ろし小説「超探偵のなり方 ヤコウ=フーリオの場合」が付属する。

本書は、夜行探偵事務所の所長「ヤコウ=フーリオ」の過去を描いた物語となり、ゲーム本編のシナリオを手掛ける小高和剛氏監修の書き下ろし小説。ゲームのプレイ前に読んでも問題ない作品となっているので安心だ。

なお、まだ予約開始していないが、ダウンロード版『超探偵事件簿 レインコード』を予約購入した人には、本書と同内容のデジタルノベルが付属するとのこと。予約開始日についてはあらためて告知されるので、続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)