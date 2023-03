スパイク・チュンソフトは3月24日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、予約購入特典「オリジナル書き下ろし 小説」の内容を公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

予約購入特典は「ヤコウ=フーリオ」の過去を描くゲーム本編の前日譚!

パッケージ版『超探偵事件簿 レインコード』を予約購入すると、ゲーム本編の前日譚を描いた全64ページのオリジナル書き下ろし小説「超探偵のなり方 ヤコウ=フーリオの場合」が付属する。

本書は、夜行探偵事務所の所長「ヤコウ=フーリオ」の過去を描いた物語となり、ゲーム本編のシナリオを手掛ける小高和剛氏監修の書き下ろし小説。ゲームのプレイ前に読んでも問題ない作品となっているので安心だ。

なお、まだ予約開始していないが、ダウンロード版『超探偵事件簿 レインコード』を予約購入した人には、本書と同内容のデジタルノベルが付属するとのこと。予約開始日についてはあらためて告知されるので、続報を待とう。

<あらすじ>

カナイ区で、うだつの上がらない日々を過ごす青年「ヤコウ=フーリオ」。そんな彼の運命を変えたのは、未来視の能力を持つ超探偵の男だった…。

※画像はイメージです。

※デザインや内容・名称を予告なく変更する場合がございます。

※特典は数量に限りがございます。

「夜行探偵事務所」所長

ヤコウ フーリオ CV:子安武人さん

カナイ区生まれカナイ区育ちで、カナイ区唯一の探偵事務所である「夜行探偵事務所」の所長。飄々としてつかみどころのない人物。超探偵ではないものの世界探偵機構に認定されていて、優秀な探偵であることが窺える。

一方で、アマテラス社保安部との面倒ごとを避けるため、表立った行動を控えておとなしく過ごすことを事務所の方針にするなど、やや弱腰な言動も目立つ。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)