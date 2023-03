スパイク・チュンソフトは3月30日、Nintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、ゲーム序盤に訪れるエリアや謎解き要素、推理デスマッチの基本アクションなど、新たなゲーム情報を公開した。本作の発売日は2023年6月30日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6980円となる。

ゲーム序盤に訪れるカナイ区内のエリアを紹介!

<カマサキ地区>

本作の舞台は、数年前から雨が降り続く街・カナイ区。そのカナイ区内で最も雑多で、最も活気のあるエリアがカマサキ地区だ。店や屋台が立ち並び、多くの人々が暮らしている。階段や歩道橋が数多く設置され、多層構造のようになっているのが特徴。河川敷に続く地下道も存在する。

<河川敷>

カナイ区内を流れる大きな川の河川敷。アマテラス社の事業の影響か、水はひどく汚れている。夜行探偵事務所の所長「ヤコウ」は、以前カマサキ地区に事務所を構えていたが、アマテラス社保安部の圧力によって退去させられ、現在は河川敷に居を構えている。

<ギンマ地区>

高級商業地区。カマサキ地区と比べて整然とした街並みで、青い照明が落ち着いた雰囲気を演出している。喫茶店やレストランなどの商業施設のほか、恐竜の化石が広場に配置された美術館や、歴史ある建築物で四方すべてに時計盤が配置されている時計塔など、ランドマークとなる建物も多く存在。

<カナイ駅前広場>

カナイ区の玄関口となる、立派な駅舎を持つ駅。鎖国状態にあるカナイ区に入るための唯一の交通手段だが、利用客は非常に限られていて、駅前も閑散としている。

謎迷宮の謎解き要素や

推理デスマッチの基本アクションなどを紹介!

<謎迷宮の構造・謎解き>

謎迷宮の構造は事件の内容に影響されるため、事件ごとに大きく雰囲気が異なる。現実世界で犯人が仕掛ける、事件解決を阻むためのミスリードや罠は、迷宮内にも反映され、より複雑な構造へと変化。

謎迷宮内では、謎怪人との推理デスマッチ以外でもさまざまな形式で謎が出題される。例えば、選択扉や、問題文に合致する解鍵(かいかぎ)を選ぶ謎解きのほか、よりアクション性の高い謎解きも存在するという。

<推理デスマッチの基本アクション>

事件の解明を阻む謎怪人との直接対決となる「推理デスマッチ」。推理デスマッチは一つの謎迷宮を攻略するまでに複数発生し、さまざまな思惑が絡む複雑な事件では複数の謎怪人が出現することも。

推理デスマッチは、4つの基本アクションを駆使するシンプル操作で楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル:超探偵事件簿 レインコード

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

開発・販売:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年6月30日予定

価格:

通常版:6980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17歳以上対象)