スクウェア・エニックスは3月15日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeで開催中のダウンロード版タイトルのセールについて、ラインアップを更新したと発表。

今回は『FORSPOKEN(フォースポークン)』『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION(クライシスコアFF7リユニオン)』『PowerWash Simulator(パワーウォッシュシミュレーター)』が初セールで登場! 話題の新作タイトルをお得な価格で購入できるこの機会を、お見逃しなく。

【セール概要】

セール名:スクウェア・エニックス セール in MARCH 2023

セール期間:2023年3月29日まで

特設ページ:https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2023/

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/software/

PlayStation Store:https://store.playstation.com/ja-jp/category/91fbfef7-116f-409f-ad6e-119810a65951/1

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

『FORSPOKEN』が初セール!

超爽快魔法パルクールRPGの世界に飛び込もう

<ストーリー>

ニューヨークに住む「フレイ・ホーランド」は、ある日謎の現象に巻き込まれ、美しくも残酷な異世界「アーシア」へと飛ばされてしまう。そしてその腕には意思を持つ魔法のブレスレット「カフ」が巻かれていた。カフの助けを借り、フレイは故郷であるニューヨークへ帰る方法を探して広大なアーシアでの旅を始める。

美しくも残酷なオープンワールド

最先端の技術によって圧巻のグラフィックを実現。美しい景観、幻想的なモンスターたちがはびこる「アーシア」を描き出す。

広大な世界の移動を助ける「魔法パルクール」

壁を上り、渓谷を越え、目もくらむような高さから跳ぶ。「魔法パルクール」によって簡単かつ爽快に広大な世界を自由に駆け抜ける。

・『FORSPOKEN』公式サイト:

https://www.jp.square-enix.com/forspoken/

・PS Store:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA01499_00-ATHIA00000000000

対象タイトルピックアップ

『FORSPOKEN』

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

33%オフ! ★初セール!

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ! ★初セール!

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ! ★初セール!

『タクティクスオウガ デジタルプレミアムエディション PS4&PS5』

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ!

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

30%オフ!

『VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』

PlayStation 4

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version』

Nintendo Switch

50%オフ!

『FINAL FANTASY 零式 HD』

PlayStation 4

70%オフ!

『聖剣伝説 3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2023/

▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらもチェックしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/

