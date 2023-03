スクウェア・エニックスは3月3日、ニンテンドーeショップおよびPlayStation Store で、同社のダウンロード版タイトルのセールを開催した。ニンテンドー3DSタイトルは今回ラストセールとなるので、お見逃しなく。

【セール概要】

セール名:スクウェア・エニックス セール in MARCH 2023

セール期間:2023年3月15日まで

特設ページ:https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2023/

*ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

*セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

対象タイトルピックアップ

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch

40%オフ! ★初セール!

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

20%オフ! ★初セール!

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ! ★初セール!

『OCTOPATH TRAVELER』

Nintendo Switch

50%オフ!

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

50%オフ!

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud』

Nintendo Switch

50%オフ!

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ!

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』

PlayStation 5/PlayStation 4

40%オフ!

『VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『バリアスデイライフ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

34%オフ!

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

50%オフ!

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4/Nintendo Switch

35%オフ!

『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

44%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

38%オフ!

『FF7R EPISODE INTERmission(ユフィの新規エピソード)』

PlayStation 5

25%オフ!

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2023/

▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人はこちらもチェックしよう。

https://www.jp.square-enix.com/column/

© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

© 1999,2006,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

© 1996,1999,2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

© 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 2001-2004,2013-2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

© 2001,2003,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:©2001,2003 YOSHITAKA AMANO

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX

© 2012, 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

℗ SUGIYAMA KOBO

© SUGIYAMA KOBO

© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

© 2019,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. VARIOUS DAYLIFE is a registered trad emark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© 2017,2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All R ights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO

© 2012-2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO

© 1997,2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO