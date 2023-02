ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月16日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年2月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計17本(機種違い含む)のタイトルが提供される。期間は2023年2月21日から。

なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年2月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『Horizon Forbidden West』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年2月21日

©2022 Sony Interactive Entertainment Europe. Published by Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Guerrilla.

『バイオハザード 7 レジデント イービル』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:サバイバルホラー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年2月21日

©CAPCOM CO., LTD. 2017, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

『SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス)』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:ブレインパンク・アクションRPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年2月21日

SCARLET NEXUS™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

『地球防衛軍 5』

・発売元:ディースリー・パブリッシャー

・フォーマット:PS4

・ジャンル:3Dアクションシューティング

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年2月21日

©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER

そのほかの2月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

・『鬼ノ哭ク邦』(PS4)

・『LOST SPHEAR(ロストスフィア)』(PS4)

・『いけにえと雪のセツナ』(PS4)

・『クアリー ~悪夢のサマーキャンプ』(PS5/PS4)

・『アウトライダーズ』(PS5/PS4)

・『鉄拳 7 Welcome Price!!』(PS4)

・『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』(PS4)

・『ボーダーランズ 3』(PS5/PS4)

・『ノー・ストレート・ロード』(PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

・『牧場物語 ハーベストムーン』(PS)

©MARUCOME/ Marvelous Inc.

・『レジェンド オブ ドラグーン』(PS)

©1999 Sony Interactive Entertainment Inc. レジェンド オブ ドラグーン is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

・『WILD ARMS 2nd IGNITION』(PS)

©1999 Sony Interactive Entertainment Inc. ワイルドアームズ セカンドイグニッション is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

・『Destroy All Humans!(デストロイ オール ヒューマンズ!)』(PS4)

© 2020 THQ Nordic AB, Sweden. Published by THQ Nordic GmbH, Austria. Developed by Black Forest Games GmbH. THQ and THQ Nordic are trademarks of Embracer Group AB, Sweden. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

