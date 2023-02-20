SNKは2月20日、「SNK特番！Road to EVO Japan」をYouTubeとTwitchで配信すると発表。配信日時は、2023年2月24日20時より。
番組では、2023年3月31日より開催される国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2023」のオフィシャル大会や来場者イベントなど、SNKブースの最新情報を紹介。
出演は、『KOF XV』キャラクターの声優を務める池澤春菜さん（麻宮アテナ役）とブリドカットセーラ恵美さん（ブルー・マリー役）など。
さらに国内トッププレイヤー8名による『KOF XV』エキシビションマッチも実施されるので、視聴してみてはいかがだろうか。
【SNK特番】SNK Road to EVO Japan
【番組概要】
番組名：SNK特番！Road to EVO Japan
配信日時：2023年2月24日20時より
配信URL：
YouTube：https://youtube.com/live/bUOIx95jbus
Twitch：https://www.twitch.tv/snkofficial
出演：
池澤春菜さん（麻宮アテナ役）／@haluna7
ブリドカットセーラ恵美さん（ブルー・マリー役）／@SarahBridcutt
ファミ通編集部 豊泉三兄弟さん／@toyo3kyoudai
＜KOF XVエキシビションマッチ＞
実況解説：
BONさん／@bon_kof
雪之丞さん／@yukinojoooo
プレイヤー：
あば男選手／@abao014
カツジ選手／@redkillmaxima
少年選手／@scandaldaisukid
スコア選手／@score33333
もりもっち選手／@kurutto_konnano
K2選手／@K2_KOF
Laggia選手／@laggia9
mok選手／@andytheworld320
SNKブース特設サイト：https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/img/news/evoj2023.pdf
【ゲーム情報】
タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV（ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン）
ジャンル：対戦格闘
発売日：発売中（2022年2月17日）
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4（パッケージ版／デジタル版）
Xbox Series X|S／PC（Windows 10／Steam／Epic Gamesストア）（デジタル版）
価格：
・THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition：7920円（パッケージ版／デジタル版）
・THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition：1万890円（デジタル版）
※ゲーム本編＋KOF XV Team Pass 1（DLCキャラクター×6体）
プレイ人数：オフライン1～2名／オンライン2～8名
CERO：C（15歳以上対象）
【DLC情報】
タイトル：KOF XV Team Pass 1
内容：KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム” +“サウスタウンチーム”（DLCキャラクター×6体）
価格：3300円
タイトル：KOF XV Team Pass 2
内容：KOF XV DLC Characters “裏オロチチーム” +“サムライチーム” （DLCキャラクター×6体）
価格：3300円
タイトル：KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円
タイトル：KOF XV DLC Characters “サウスタウンチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円
タイトル：KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円
タイトル：KOF XV DLC Characters “サムライチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円
タイトル：KOF XV DLC Character “矢吹真吾”
内容：DLCキャラクター1体
価格：660円
タイトル：KOF XV Fighter Pass
内容：KOF XV DLC Character“矢吹真吾”+“キム”+“シルヴィ”+“ナジュド”+“？？？”+“？？？”（DLCキャラクター×6体）
価格：3300円
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