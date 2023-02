SNKは2月20日、「SNK特番!Road to EVO Japan」をYouTubeとTwitchで配信すると発表。配信日時は、2023年2月24日20時より。

番組では、2023年3月31日より開催される国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2023」のオフィシャル大会や来場者イベントなど、SNKブースの最新情報を紹介。

出演は、『KOF XV』キャラクターの声優を務める池澤春菜さん(麻宮アテナ役)とブリドカットセーラ恵美さん(ブルー・マリー役)など。

さらに国内トッププレイヤー8名による『KOF XV』エキシビションマッチも実施されるので、視聴してみてはいかがだろうか。

【SNK特番】SNK Road to EVO Japan

【番組概要】

番組名:SNK特番!Road to EVO Japan

配信日時:2023年2月24日20時より

配信URL:

YouTube:https://youtube.com/live/bUOIx95jbus

Twitch:https://www.twitch.tv/snkofficial

出演:

池澤春菜さん(麻宮アテナ役)/@haluna7

ブリドカットセーラ恵美さん(ブルー・マリー役)/@SarahBridcutt

ファミ通編集部 豊泉三兄弟さん/@toyo3kyoudai

<KOF XVエキシビションマッチ>

実況解説:

BONさん/@bon_kof

雪之丞さん/@yukinojoooo

プレイヤー:

あば男選手/@abao014

カツジ選手/@redkillmaxima

少年選手/@scandaldaisukid

スコア選手/@score33333

もりもっち選手/@kurutto_konnano

K2選手/@K2_KOF

Laggia選手/@laggia9

mok選手/@andytheworld320

SNKブース特設サイト:https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/img/news/evoj2023.pdf

【ゲーム情報】

タイトル:THE KING OF FIGHTERS XV(ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)

ジャンル:対戦格闘

発売日:発売中(2022年2月17日)

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4(パッケージ版/デジタル版)

Xbox Series X|S/PC(Windows 10/Steam/Epic Gamesストア)(デジタル版)

価格:

・THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition:7920円(パッケージ版/デジタル版)

・THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition:1万890円(デジタル版)

※ゲーム本編+KOF XV Team Pass 1(DLCキャラクター×6体)

プレイ人数:オフライン1~2名/オンライン2~8名

CERO:C(15歳以上対象)

【DLC情報】

タイトル:KOF XV Team Pass 1

内容:KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム” +“サウスタウンチーム”(DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

タイトル:KOF XV Team Pass 2

内容:KOF XV DLC Characters “裏オロチチーム” +“サムライチーム” (DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

タイトル:KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters “サウスタウンチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters “サムライチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Character “矢吹真吾”

内容:DLCキャラクター1体

価格:660円

タイトル:KOF XV Fighter Pass

内容:KOF XV DLC Character“矢吹真吾”+“キム”+“シルヴィ”+“ナジュド”+“???”+“???”(DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

