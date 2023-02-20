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ゲーム  >  ニュース  >  SNKが特別番組「SNK特番！Road to EVO Japan」を2月24日に配信！

「EVO Japan 2023」のSNKブースの最新情報をお届け！

SNKが特別番組「SNK特番！Road to EVO Japan」を2月24日に配信！

2023年02月20日 16時10分更新

文● ASCII

　SNKは2月20日、「SNK特番！Road to EVO Japan」をYouTubeとTwitchで配信すると発表。配信日時は、2023年2月24日20時より。

　番組では、2023年3月31日より開催される国内最大規模の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2023」のオフィシャル大会や来場者イベントなど、SNKブースの最新情報を紹介。

　出演は、『KOF XV』キャラクターの声優を務める池澤春菜さん（麻宮アテナ役）とブリドカットセーラ恵美さん（ブルー・マリー役）など。

　さらに国内トッププレイヤー8名による『KOF XV』エキシビションマッチも実施されるので、視聴してみてはいかがだろうか。

【SNK特番】SNK Road to EVO Japan

【番組概要】

番組名：SNK特番！Road to EVO Japan
配信日時：2023年2月24日20時より
配信URL
　YouTubehttps://youtube.com/live/bUOIx95jbus
　Twitchhttps://www.twitch.tv/snkofficial
出演
　池澤春菜さん（麻宮アテナ役）／@haluna7
　ブリドカットセーラ恵美さん（ブルー・マリー役）／@SarahBridcutt
　ファミ通編集部 豊泉三兄弟さん／@toyo3kyoudai
＜KOF XVエキシビションマッチ＞
実況解説
　BONさん／@bon_kof
　雪之丞さん／@yukinojoooo
プレイヤー
　あば男選手／@abao014
　カツジ選手／@redkillmaxima
　少年選手／@scandaldaisukid
　スコア選手／@score33333
　もりもっち選手／@kurutto_konnano
　K2選手／@K2_KOF
　Laggia選手／@laggia9
　mok選手／@andytheworld320
SNKブース特設サイトhttps://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/img/news/evoj2023.pdf

【ゲーム情報】

タイトル：THE KING OF FIGHTERS XV（ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン）
ジャンル：対戦格闘
発売日：発売中（2022年2月17日）
プラットフォーム：
　PlayStation 5／PlayStation 4（パッケージ版／デジタル版）
　Xbox Series X|S／PC（Windows 10／Steam／Epic Gamesストア）（デジタル版）
価格：
・THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition：7920円（パッケージ版／デジタル版）
・THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition：1万890円（デジタル版）
※ゲーム本編＋KOF XV Team Pass 1（DLCキャラクター×6体）
プレイ人数：オフライン1～2名／オンライン2～8名
CERO：C（15歳以上対象）

【DLC情報】

タイトル：KOF XV Team Pass 1
内容：KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム” +“サウスタウンチーム”（DLCキャラクター×6体）
価格：3300円

タイトル：KOF XV Team Pass 2
内容：KOF XV DLC Characters “裏オロチチーム” +“サムライチーム” （DLCキャラクター×6体）
価格：3300円

タイトル：KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters “サウスタウンチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Characters “サムライチーム”
内容：DLCキャラクター3体（1チーム）
価格：1870円

タイトル：KOF XV DLC Character “矢吹真吾”
内容：DLCキャラクター1体
価格：660円

タイトル：KOF XV Fighter Pass
内容：KOF XV DLC Character“矢吹真吾”+“キム”+“シルヴィ”+“ナジュド”+“？？？”+“？？？”（DLCキャラクター×6体）
価格：3300円

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2023, Epic Games,Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games,Inc.の商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

 

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