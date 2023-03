SNKは3月28日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Windows 10/Steam/Epic Gamesストア)で発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV』(KOF XV)について、PS5/PS4対応の体験版を配信開始したと発表。

本体験版では、KOFシリーズの歴代人気キャラクターや『KOF XV』の新キャラクターなど15体が使用可能。オフラインのバーサスモードやトレーニングモードで、進化したKOFを体験してみてはいかがだろうか。

【KOF XV体験版概要】

■配信日

2023年3月28日

■価格

無料

■対応プラットフォーム

PlayStation 5/PlayStation 4

■プレイ可能なキャラクター

シュンエイ、明天君、二階堂紅丸、イスラ、ハイデルン、ドロレス、草薙京、八神庵、神楽ちづる、テリー・ボガード、リョウ・サカザキ、クリス、不知火舞、麻宮アテナ、クーラ・ダイアモンド

■プレイ可能なモード

オフライン:バーサス、トレーニング

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/

■PSストア KOF XV体験版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0576-PPSA14287_00-KOF15DEMO0000000

※体験版のセーブデータは製品版に引き継げません。

※体験版の内容は予告無く変更になる場合があります。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:THE KING OF FIGHTERS XV(ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)

ジャンル:対戦格闘

発売日:発売中(2022年2月17日)

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4(パッケージ版/デジタル版)

Xbox Series X|S/PC(Windows 10/Steam/Epic Gamesストア)(デジタル版)

価格:

・THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition:7920円(パッケージ版/デジタル版)

・THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition:1万890円(デジタル版)

※ゲーム本編+KOF XV Team Pass 1(DLCキャラクター×6体)

プレイ人数:オフライン1~2名/オンライン2~8名

CERO:C(15歳以上対象)

【DLC情報】

タイトル:KOF XV Team Pass 1

内容:KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム” +“サウスタウンチーム”(DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

タイトル:KOF XV Team Pass 2

内容:KOF XV DLC Characters “裏オロチチーム” +“サムライチーム” (DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

タイトル:KOF XV DLC Characters “餓狼MotWチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters “サウスタウンチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Characters “サムライチーム”

内容:DLCキャラクター3体(1チーム)

価格:1870円

タイトル:KOF XV DLC Character “矢吹真吾”

内容:DLCキャラクター1体

価格:660円

タイトル:KOF XV Fighter Pass

内容:KOF XV DLC Character“矢吹真吾”+“キム”+“シルヴィ”+“ナジュド”+“???”+“???”(DLCキャラクター×6体)

価格:3300円

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2023, Epic Games,Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games,Inc.の商標または登録商標です。