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最強CPUに背面ディスプレイ、さらにFeliCaも！ シャオミ「Xiaomi 18 Pro Max」は楽しすぎるハイエンドスマホ

2026年11月12日 18時20分更新

文● オカモト／ASCII

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シャオミが正式発表前にメディア向けの体験会を開催
最新＆最速SoC「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6」搭載

　11月17日（火）22時（日本時間）のグローバルでの正式発表を前に、日本ではすでに事前登録を受け付けているシャオミのハイエンドスマホ「Xiaomi 18 Pro」シリーズ。

シャオミ

キラキラ背面の「Xiaomi 18 Pro Max」

　メディアおよびインフルエンサー向けの体験会が開催され、一足先に実機に触れることができたので、写真中心に紹介しよう。

　Xiaomi 18 Proシリーズは、すでに中国で先行して発表されているので、スペックなどはすでに明らかになっている。今回体験できたのは「Xiaomi 18 Pro」「Xiaomi 18 Pro Max」の両方だ。

シャオミ

6.4型のXiaomi 18 Proと6.9型のXiaomi 18 Pro Max。SoCやFeliCaの有無などに違いがある

上位モデルの「Pro Max」にはFeliCaも搭載！ これはうれしい
背面ディスプレーで通知の表示や自撮り、オリジナル壁紙を表示

　両モデルの違いは、SoCが「Snapdragon 8 Elite Gen 6」か「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6」か、画面サイズ（6.4型と6.9型）、FeliCaの有無（Pro Maxのみ搭載）、メインカメラのセンサーがLOFIC構造か（Pro Maxのみ）とそこまで多くない。ただ、Pro Maxのみとは言え、FeliCa搭載はうれしい点だろう。

シャオミ

この4色が用意されるようだ

シャオミ

中国で提供された赤＋トランスルーセントの特別版も展示されていた

シャオミ

とにかくキラキラ

シャオミ

左側面のAIボタンはユーザーによるカスタマイズが可能

シャオミ

SIMスロットはnanoSIM×2でeSIMもサポート。microSDは非対応

　Xiaomi 18 Proシリーズならではの部分では、背面ディスプレーが挙げられる。このディスプレーでは自撮り撮影用のプレビューのほか、通知や着信、時計、カレンダー、さらにオリジナルの壁紙やアプリを作成して表示することが可能。常時表示も可能で、実用性はもちろん、スマホに個性を加えられる機能という印象だ。

シャオミ

注目の背面ディスプレイ。クラゲのアニメーション壁紙が入っていた

シャオミ

ミニアプリの起動が可能

シャオミ

ミニアプリは画面下からのスワイプで起動する

シャオミ

ちょっとしたゲームも

シャオミ

自撮りカメラは左からのスワイプで起動。手のひらを向けることでシャッターが切れる

　おもしろい機能としては「プライバシーディスプレイ」にも注目。ワンタップでモードを切り替えられ、横からの「のぞき込み」が防げる。パッと見はわかりにくいのだが、角度を付けると画面が暗くなり、内容が見えにくくなる。この際に、フロントカメラが他人のぞき込みを感知し、振動で知らせる機能も付いている。

シャオミ

プライバシーディスプレイ機能にも注目

シャオミ
シャオミ

正面からではわかりにくいが、角度を付けるとこのように表示が見えなくなることがわかる

ド派手なコズミックブルーが気になる！
カメラは2億画素×2＋超広角の3眼構成　もちろんライカコラボ

　カラバリではコズミックブルーが印象的。キラキラのラメが入った背面は宇宙のよう。ド派手でこれは欲しくなる！　ブラックとホワイトもメタル感が強調されていて、シンプルながら上質。ハイエンドモデルらしい存在感だった。

　カメラはメインと望遠が2億画素。ここに超広角が加わった3眼構成となっている。もちろんライカとの共同開発で、「LEICA Vibrant」「LEICA Authentic」と写真のスタイルが切り替えられるのはこれまでの機種と同様。

シャオミ

カメラは3眼構成。望遠はもちろんペリスコ型

シャオミ

今回もレンズには「LEICA VARIO-SUMMILUX」の文字が

シャオミ

望遠は最大120倍

シャオミ

「LEICA Vibrant」「LEICA Authentic」の2スタイルを適用出来る

　国内価格を含めた詳細情報は正式発表待ちも、最新CPUに強力カメラ、魅力的なデザイン、目新しい機能とウルトラハイエンド機としての要素が詰め込まれた1台。今回も話題になりそうだ。

 

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