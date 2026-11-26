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【Amazonタイムセール】シャオミ SIMフリースマートフォン「Xiaomi 18 Pro Max」をチェック！

シャオミのSIMフリースマートフォン「Xiaomi 18 Pro Max」がAmazonで予約受付中。参考価格239,800円から5％オフの227,800円で、11月27日発売予定。

スマホの背面に欲しい機能があれば、自分でアプリを作ってしまう。シャオミの「Xiaomi 18 Pro Max」では、テキストで指示するだけで、便利なツールからミニゲームまで背面ディスプレイ用に作成できる。さらに、前面ディスプレイはワンタップでのぞき見対策が可能。表と裏の両方に個性的な機能を盛り込んでおり、単に処理性能やカメラ性能が高いだけではない面白さがある。

①自分専用のアプリも作れる2.9型背面画面

2.9インチの背面ディスプレイは976×596ドットの解像度を備え、テキストで指示するだけで自分好みのアプリを作成できる。ロック画面に届く通知のリアルタイム表示や、リアカメラと連携した撮影時のプレビューにも対応する。

②ピクセル単位の光制御でのぞき見を防止

6.9インチの前面ディスプレイには、光学構造を見直したプライバシーディスプレイを採用。ピクセル単位で光を精密に制御し、電車内や公共の場ではワンタップでプライバシーモードを起動できる。ベゼルもわずか0.99mmと薄い。

③押し方で翻訳と録音を使い分けるAIボタン

新たに搭載したAIボタンは、押すとAI翻訳会話が起動し、長押しするとAIボイスレコーダーにアクセスできる。ほかの機能へのカスタマイズも可能。Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を搭載し、オンデバイスAIにも対応する。