Amazonセール情報大紹介！ 第2504回
22万7800円のスマホ、いったい何ができる？ 背面画面にデュアル2億画素Leicaカメラ、しかもおサイフ対応のシャオミ新型機
2026年11月26日 18時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】シャオミ SIMフリースマートフォン「Xiaomi 18 Pro Max」をチェック！
シャオミのSIMフリースマートフォン「Xiaomi 18 Pro Max」がAmazonで予約受付中。参考価格239,800円から5％オフの227,800円で、11月27日発売予定。
スマホの背面に欲しい機能があれば、自分でアプリを作ってしまう。シャオミの「Xiaomi 18 Pro Max」では、テキストで指示するだけで、便利なツールからミニゲームまで背面ディスプレイ用に作成できる。さらに、前面ディスプレイはワンタップでのぞき見対策が可能。表と裏の両方に個性的な機能を盛り込んでおり、単に処理性能やカメラ性能が高いだけではない面白さがある。
①自分専用のアプリも作れる2.9型背面画面
2.9インチの背面ディスプレイは976×596ドットの解像度を備え、テキストで指示するだけで自分好みのアプリを作成できる。ロック画面に届く通知のリアルタイム表示や、リアカメラと連携した撮影時のプレビューにも対応する。
②ピクセル単位の光制御でのぞき見を防止
6.9インチの前面ディスプレイには、光学構造を見直したプライバシーディスプレイを採用。ピクセル単位で光を精密に制御し、電車内や公共の場ではワンタップでプライバシーモードを起動できる。ベゼルもわずか0.99mmと薄い。
③押し方で翻訳と録音を使い分けるAIボタン
新たに搭載したAIボタンは、押すとAI翻訳会話が起動し、長押しするとAIボイスレコーダーにアクセスできる。ほかの機能へのカスタマイズも可能。Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を搭載し、オンデバイスAIにも対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2503回
トピックス一体型PCでここまで盛るか！ Core 7＋32GB＋1TB、机の上をすっきり使えるASUSの23.8型PC
-
第2502回
トピックス腕時計にそこまで求めてない。でも欲しい。「スペースインベーダー」が本当に遊べる腕時計がAmazonで10％オフ
-
第2501回
トピックスメインPCに欲しい32GBメモリ＋1TB SSDを持ち歩く。約1.24kgのAcer製有機ELノートが約2万5000円安い
-
第2500回
トピックス暖房をつけても指先が冷たい！ デスクに置ける山善の手元用ミニヒーターがAmazonで3980円
-
第2499回
トピックスポケットサイズの暴風！ 最大風速60m/sのエレコム電動エアダスターがAmazonで5527円
-
第2498回
トピックスノートPCの充電器、もう持ち歩かなくていいかも。最大34時間駆動のHP製有機ELノートが2万6400円引き
-
第2497回
トピックスAmazon限定モデルはCPUもGPUも強化！ Core i7＋RTX 5060搭載の「TUF Gaming F16」が28万9800円
-
第2496回
トピックス上質なダウンなのに自宅で手洗いできる！ 毎日ガンガン着たくなるTAIONのミリタリーパーカーが1万3271円
-
第2495回
トピックス冷蔵庫の余り野菜、ポタージュにしちゃえばいい！ ニンジャの自動スープメーカーがAmazonで37％オフ
-
第2494回
トピックス「まるでこたつ」に寝るとき専用があった！ つま先を出して履くメンズソックスが過去1か月で3,000点以上売れた
- この連載の一覧へ