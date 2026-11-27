CORSAIR（コルセア）は、Amazon.co.jpのブラックフライデーセールにて、ゲーミングキーボードやマウス、ヘッドセットといった幅広い製品をセール価格で販売中だ。

注目は、ラピッドトリガー対応の磁気軸キーボード「K70 PRO TKL」、ワイヤレスのテンキーレスキーボード「K70 CORE TKL WIRELESS」、超軽量ワイヤレスマウス「SABRE v2 PRO Ultralight」の3製品。いずれも約4割引きで販売されており、年末の環境アップグレードやギフトとしてもオススメだ。

さらに、12ボタンのサイドパネルを備えたMMO／MOBA向けゲーミングマウス「SCIMITAR ELITE WIRELESS SE」や、2.4GHzワイヤレスとBluetoothの両対応ヘッドセット「VOID MAX WIRELESS 2.0」などのお買い得商品も用意する。



このほか、ゲーミングキーボードやマウス、ヘッドセット、マウスパッド、SCUFコントローラーといった多数の製品がセール対象となっている。

※価格はセール予定価格。在庫状況などにより、予告なく価格の変更や販売終了となる場合がある）最新の価格はAmazonの商品ページで確認のこと）