2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集
CORSAIRの人気キーボード・マウスがAmazonブラックフライデーにてお買い得価格で販売中
2026年11月27日 18時00分更新
CORSAIR（コルセア）は、Amazon.co.jpのブラックフライデーセールにて、ゲーミングキーボードやマウス、ヘッドセットといった幅広い製品をセール価格で販売中だ。
注目は、ラピッドトリガー対応の磁気軸キーボード「K70 PRO TKL」、ワイヤレスのテンキーレスキーボード「K70 CORE TKL WIRELESS」、超軽量ワイヤレスマウス「SABRE v2 PRO Ultralight」の3製品。いずれも約4割引きで販売されており、年末の環境アップグレードやギフトとしてもオススメだ。
さらに、12ボタンのサイドパネルを備えたMMO／MOBA向けゲーミングマウス「SCIMITAR ELITE WIRELESS SE」や、2.4GHzワイヤレスとBluetoothの両対応ヘッドセット「VOID MAX WIRELESS 2.0」などのお買い得商品も用意する。
このほか、ゲーミングキーボードやマウス、ヘッドセット、マウスパッド、SCUFコントローラーといった多数の製品がセール対象となっている。
※価格はセール予定価格。在庫状況などにより、予告なく価格の変更や販売終了となる場合がある）最新の価格はAmazonの商品ページで確認のこと）
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