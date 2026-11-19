アスクは、CORSAIR社製の冷却ファン「iCUE LINK LX360 RGB」シリーズおよび「iCUE LINK LX360-R RGB」シリーズを発表した。発売は11月26日で、価格は各19,480円前後の見込み。取り扱いはブラックとホワイトの2色で、標準ブレード仕様の「LX360 RGB」と、リバースブレード仕様の「LX360-R RGB」を用意する。

両シリーズは、一体型フレームを採用するPWMファンとして設計されている。CORSAIRの「iCUE LINK」システムに対応し、iCUE LINKシステムハブへ接続することで、対応デバイスの同期や管理をまとめて行えるのが特徴だ。シンプルな配線で組み込みやすく、PC自作時の作業性を高める構成になっている。

冷却性能と静音性にも配慮しており、磁気ドームベアリングを採用するほか、負荷に応じてファン回転数を止める「ゼロRPMモード」に対応する。さらに「iCUE LINK LX360-R RGB」シリーズではリバースローター設計を採用し、ファン外周と軸受部分に18個のRGB LEDを搭載するため、吸気ファンとして取り付けてもライティングを美しく見せられる。

ラインアップは、iCUE LINK LX360 Unified Frame RGB Fans Black、iCUE LINK LX360 Unified Frame RGB Fans White、iCUE LINK LX360-R Unified Frame RGB Fans Black、iCUE LINK LX360-R Unified Frame RGB Fans Whiteの4製品だ。標準ブレードとリバースブレードの違いに加え、ブラックとホワイトの2色から選べるため、ケース内の配色やエアフロー設計に合わせて選択しやすい。