2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第15回
1世代前だけど、3万円台前半なら買い！ ファーウェイの人気スマートウォッチがブラックフライデーで大幅割引
2026年11月27日 17時40分更新
Amazonブラックフライデーで人気のスマートウォッチが大幅割引中。心電図計測も可能なファーウェイのフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」が31％オフの3万3120円。一世代前のモデルながら、機能的には十分。21日間使えるバッテリーやゴルフナビ機能にも注目です！
ブラックフライデーで大幅割引されているHUAWEI WATCH GT 6 Proは、腕時計に近いスタイルが魅力のスマートウォッチ。オクタゴンを模したチタン合金のベゼルは押し出し強めながら、高級感はバッチリ。
機能面についても、約21日間使えるバッテリー性能に加えて、100種類以上のワークアウトモードを搭載。国内99％以上のコースに対応したゴルフナビ機能は、コースマップの表示や距離測定が可能と単体のゴルフウォッチ級の性能を持っています。ヘルスケア周りでは医療機器承認を取得した心電図機能も魅力。スマホはiPhoneとAndroidの両方で使えます。
一世代前ながら、機能的には最新モデルとそこまでの差はなく、一方で大幅割引はうれしいかぎり。要チェックでしょう！
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