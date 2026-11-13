CORSAIR「CX ATX 3.1」電源、8,480円前後から　奥行き125mmで白・黒の全6モデル

アスクは、CORSAIR社製の電源ユニット「CX ATX 3.1」シリーズを発表した。発売時期は11月19日で、価格は550Wモデルが8,480円前後、650Wモデルが9,480円前後、750Wモデルが11,280円前後の見込み。ブラックとホワイトの2色、550W・650W・750Wの3容量をそろえるラインアップだ。

「CX ATX 3.1」シリーズは、Cybenetics ETA SILVER以上の認証を取得した高効率設計の電源ユニットだ。Active PFC回路を備え、変換効率や力率、待機電力に加えて静音性にも配慮している。さらに、奥行き125mmのコンパクト筐体を採用しており、小型PCケースへの組み込みやケーブルの取り回しを重視する自作PCユーザーに向く仕様となる。

650Wおよび750WモデルはIntel ATX 3.1に準拠し、PCI Express 5.1にも対応する。標準搭載の12V-2x6コネクタは色分けされており、差し込み状態を確認しやすい構造だ。新世代グラフィックボードへの給電を想定した設計で、将来性を意識したパーツ選びにも対応する。550WモデルはCybenetics ETA SILVER、650Wと750WモデルはCybenetics ETA GOLDを取得している。

製品は全6モデルで、CX550 ATX 3.1 BlackとWhiteが550W、CX650 ATX 3.1 BlackとWhiteが650W、CX750 ATX 3.1 BlackとWhiteが750Wだ。