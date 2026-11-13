CORSAIR「CX ATX 3.1」電源、8,480円前後から　奥行き125mmで白・黒の全6モデル

アスクは、CORSAIR社製の電源ユニット「CX ATX 3.1」シリーズを発表した。発売時期は11月19日で、価格は550Wモデルが8,480円前後、650Wモデルが9,480円前後、750Wモデルが11,280円前後の見込み。ブラックとホワイトの2色、550W・650W・750Wの3容量をそろえるラインアップだ。
「CX ATX 3.1」シリーズは、Cybenetics ETA SILVER以上の認証を取得した高効率設計の電源ユニットだ。Active PFC回路を備え、変換効率や力率、待機電力に加えて静音性にも配慮している。さらに、奥行き125mmのコンパクト筐体を採用しており、小型PCケースへの組み込みやケーブルの取り回しを重視する自作PCユーザーに向く仕様となる。
650Wおよび750WモデルはIntel ATX 3.1に準拠し、PCI Express 5.1にも対応する。標準搭載の12V-2x6コネクタは色分けされており、差し込み状態を確認しやすい構造だ。新世代グラフィックボードへの給電を想定した設計で、将来性を意識したパーツ選びにも対応する。550WモデルはCybenetics ETA SILVER、650Wと750WモデルはCybenetics ETA GOLDを取得している。
製品は全6モデルで、CX550 ATX 3.1 BlackとWhiteが550W、CX650 ATX 3.1 BlackとWhiteが650W、CX750 ATX 3.1 BlackとWhiteが750Wだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります