2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第11回
【品薄になる前に】買うぞSSD！ ブラックフライデーで買うなら早めに注文したい定番品
2026年11月27日 13時05分更新
メモリーとともに価格大幅上昇中のSSD。必要ならば「1年前の価格は……」と言っていても仕方ありません！ そこでAmazonブラックフライデーの先行セールで見つけたお買い得なSSDを調査。これならという製品を紹介します。
ただし、いずれも早いうちに品薄に可能性は大。欲しいなら早めの決断が◎かも。
まず、1製品目は少し前の定番モデル、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」の1TBモデル。15％オフの2万7180円。シーケンシャルリード5000MB/s、ライト3900MB/sと最新スペックとは言いがたいですが、安心のキオクシアブランド＋TLCです。
こちらが新しい世代の大定番、ウエスタンデジタル「WD Black SN7100」の1TB。ブラックフライデーセール対象ではないですが、1TBモデルが3万3560円。シーケンシャルリード7250MB/秒、ライト6900MB/sと高速で、OSインストール用にも合っています
PS5の増設用に4TBなら、著名メーカーではないものの4TBで8万円切りのこちらが安いです。
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