メモリーとともに価格大幅上昇中のSSD。必要ならば「1年前の価格は……」と言っていても仕方ありません！ そこでAmazonブラックフライデーの先行セールで見つけたお買い得なSSDを調査。これならという製品を紹介します。

ただし、いずれも早いうちに品薄に可能性は大。欲しいなら早めの決断が◎かも。

まず、1製品目は少し前の定番モデル、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」の1TBモデル。15％オフの2万7180円。シーケンシャルリード5000MB/s、ライト3900MB/sと最新スペックとは言いがたいですが、安心のキオクシアブランド＋TLCです。

こちらが新しい世代の大定番、ウエスタンデジタル「WD Black SN7100」の1TB。ブラックフライデーセール対象ではないですが、1TBモデルが3万3560円。シーケンシャルリード7250MB/秒、ライト6900MB/sと高速で、OSインストール用にも合っています

PS5の増設用に4TBなら、著名メーカーではないものの4TBで8万円切りのこちらが安いです。