自宅のPCモニターの調子が微妙……とりあえず画面が映って安いのがいい！ という人にピッタリな1万円以下のモニターをAmazonブラックフライデーで探して、まとめて紹介します。

「映ればOK？」……いやいやなかなか高性能な製品もありました！

高コスパの代名詞 シャオミの24型はIPSパネルで144Hz対応

シャオミ「Xiaomi A24i」

まずは高コスパと言えばのシャオミから。24型フルHDでIPSパネルを採用しながら9980円。端子はHDMI＋DPで144Hz対応ながら、応答時間は6msなのでゲーム用途にはやや厳しいかも。

1万円以下なのに湾曲だって!?

Pixio「PXC248 Wave」

続いてはPixio「PXC248 Wave」。9800円の価格ながら、本格的なゲーミング仕様を売りにしており、24型フルHD＆VAパネルを採用、1500Rの湾曲に200Hzのリフレッシュレート、1ms（GTG）の応答時間が売り。

ビジネスユーザーに合ってそう

レノボ「Lenovo L24-41」

ビジネスユースのシンプルなモニターを多数扱っているレノボの24型フルHDモニターで、価格は9900円。IPSパネルを採用し、入力端子はHDMI＋D-subと、とことんシンプルな内容です。ちなみに27型フルHDの「Lenovo L27-41」は1万2980円。小さい字が見えにくい人にはこちらもありかも。

21型の小型モニターも性能はしっかり

ASUS「VY229HF」

最後はわずかに1万円オーバー（1万380円）のASUS「VY229HF」。21.45型フルHDでIPS液晶、ブルーライト軽減機能などをうたっています。小型モニターが欲しい人に。