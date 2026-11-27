HHKBシリーズ対象モデルが特別価格に！
PFUは2026年11月27日(金)0時から12月7日(月)23時59分まで、AmazonブラックフライデーにてHappy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズを特別価格で販売する。
PFUダイレクトAmazon店にてHHKB Studioのほか、HHKB HYBRID Type-S、HHKB Classic Type-S、HHKB HYBRIDがそれぞれ10％～26％OFFになる。また、セール期間中は1％のポイント付与も実施。
【対象製品】
■HHKB Studio（墨・雪）……10％OFFの3万9600円
■HHKB HYBRID Type-S（墨・白・雪）……10％OFFの3万3000円
■HHKB Classic Type-S（墨・白・雪）……19％OFFの2万5800円
■HHKB HYBRID（墨・無刻印／英語配列）……26％OFFの2万3560円
なお、「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（刻印有モデル）」購入者全員に「キートップセット（白）日本語配列／無刻印」をプレゼントするキャンペーンも同時に実施中。キャンペーン期間は2026年12月25日(金)まで。
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