マウスコンピューター、第6回 建設DX展で建設・土木向け動作検証済みPCを公開
マウスコンピューターは、12月2日から12月4日まで東京ビッグサイト 南展示棟で開催される「第6回 建設DX展」に出展する。ブース番号は41-21で、来場方法は事前来場登録制だ。
建築・設計向けCAD/BIMソフト「Vectorworks」や、土木・測量向け3D点群処理システム「TREND-POINT」の動作検証済みPCを展示するという。
今回の展示では、ベクターワークスジャパンによる動作確認を受けたVectorworks対応PCと、福井コンピュータのTREND-POINT対応PCを中心に、建設・土木・設計業務で求められる処理性能を体感できる構成だ。大規模な図面や点群データを扱う現場では、CPU性能やメモリ容量、グラフィックス性能の見極めが重要になるため、用途に合った機種選定の参考になりそうだ。
注目製品の一つが、約979gの軽量ボディと約200kgfの耐圧性能を備える12.2型モバイルノート「MousePro G2-A7A01SR-A ブラストシルバー」だ。現場への持ち運びを想定した堅牢性を備え、持ち運びの多い業務に向く。もう一つは、128GBメモリを搭載したコンパクト型デスクトップ「DAIV CX-A9A60」で、クラウドに依存しないローカルAI活用の検証に適したモデルだ。加えて、16型ノート「DAIV Z6-I9G70SR-A」、ミニタワー型ワークステーション「DAIV KM-I5N10」、4K 27型ディスプレイ「ProLite XUB2792UHSU-B6」なども並ぶ。
マウスコンピューターは、建設業界で進むBIM/CIMやCAD、3D点群処理、AI活用の流れに対応する製品群をそろえ、実機を見ながら比較できる機会を提供する。ブース内ではアンケート回答者を対象に抽選会も実施し、モバイルディスプレイなどの景品が当たるという。
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