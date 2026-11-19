マウスコンピューターは、クリエイター向けパソコンブランド「DAIV」の誕生10周年を記念し、初音ミクとのコラボレーションプロジェクトを開始する。新千歳空港ターミナルビルで11月20日から開催される「第13回新千歳空港国際アニメーション映画祭」への協賛を軸に、完成作品の上映や制作機材の展示を行う「初音ミク×DAIV」特別展示ブースを11月21日から出展するという。

このプロジェクトでは、DAIVのブランドテーマ「飛び込め、感性の世界へ」をコンセプトに、初音ミクをボーカルに起用したオリジナル作品を制作する。楽曲は大漠波新氏が書き下ろし、イラストはOda Kogane氏、映像はクリプトン・フューチャー・メディアが担当した。制作には木澄 玲生氏、大漠波新氏、Oda Kogane氏、クリプトンのすべてがDAIV製パソコンを使用している。

特別展示ブースでは、MV(Short ver.)の上映に加え、実際の制作に使われたDAIVブランドのパソコンを展示する。イラスト制作や音楽制作などの作業環境を体験できるほか、来場者には数量限定の「初音ミク×DAIV」コラボステッカーも用意する。開催は11月21日から11月23日まで、各日10時から18時までで、会場は新千歳空港国内線ターミナルビル4階の新千歳空港シアター前となる。

さらに、新千歳空港国際アニメーション映画祭のコンペティションでは「DAIV賞（DAIV Award）」を設け、新たなアニメーション・映像表現に挑戦するクリエイターを応援する。受賞者にはDAIVのノートパソコンが副賞として贈られる予定だ。なお、本プロジェクトでは初音ミクコラボPCの販売は行わないという。特設ページでは、映画祭での展示を皮切りに、クリエイターインタビューやオリジナル楽曲、MVなどの関連コンテンツを順次公開し、2027年3月頃まで展開する見込みだ。