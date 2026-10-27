無印良品の大人気セール「無印良品週間」が開催中です。まずは概要をご覧ください。

【無印良品週間】 内容：無印良品メンバー（会員）であれば、全品10％オフ 開催期間：2026年10月23日（金）〜 11月3日（火） ※ネットストアは 11月4日（水）午前10時まで開催

ご覧のとおり、誰でも無料で簡単に登録できる「無印良品メンバー」（会員）になれば、一部を除き全品が10％オフになるという、無印ファンならずとも最高な、絶対に外せないセールとなります。

ただ、この「無印良品週間」では、ひと工夫することで、10%オフどころか、それ以上にお得な買い物ができます。今回は「無印良品週間」で最大20%オフを狙える買い物方法をお伝えします。最後まで読んでね！！

まず、「無印良品週間」は「無印良品メンバー」（会員）にならないと10%オフにはなりませんので、事前に会員登録しましょう。PCで「無印良品ネットストア」から会員登録することもできますが、一番簡単なのは、「MUJIアプリ」をダウンロードして会員登録する方法です。店舗での会計時にクーポンの提示を求められますので、「MUJIアプリ」があれば、アプリからスムーズに提示できます。

それでは10%以上の還元が狙える購入方法を紹介しましょう。