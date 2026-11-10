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ユウキロックの「節約バンザイ！」 第174回

新幹線が最大50％オフ！ 年末年始の帰省・旅行にうれしい、お得な割引きっぷまとめ

2026年11月10日 07時00分更新

文● ユウキロック

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参考画像　すしぱく

　11月も初旬を過ぎ、いよいよ年末年始になります。帰省や、仕事の休みを利用した旅行を計画している方には、絶対に読んでほしい。新幹線代の節約についてです。今は飛行機だけじゃない。新幹線もネットを利用すれば、かなりお安く乗車券や特急券を購入できます。さらに、季節限定のセール商品なら、新幹線のチケットが最大で半額になります。今回は半額で大移動させてみせます！！

EX早特セールの利用条件

　まずは「JR東海」ならびに「JR西日本」です。これらの路線を利用する際に便利なのが、東海道・山陽・九州新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」と「スマートEX」。両サービスでは、年末年始の一部の乗車日と方面を対象に【EX早特☆期間限定セール！】を発表しました。これが超お得なのです。

　詳細をお伝えする前に、簡単に「エクスプレス予約」と「スマートEX」の説明を。どちらも新幹線のチケットをネットで予約できるサービスです。「エクスプレス予約」は有料ですので、年会費無料のチケットレス乗車サービスである「スマートEX」を利用することをオススメします。JR東海公式「EXアプリ」をスマホにインストールして会員登録すれば利用できます。

　それではキャンペーンの詳細を説明します。

【EX早特☆期間限定セール！】

●発売条件：「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」において2名以上を同時に予約する場合に利用できます。
●対 象：東京・品川・新横浜↔名古屋・京都・新大阪・岡山・広島の「のぞみ」の普通車指定席
●利用期間：
上り方面　2026年12月25日（金）～31日（木）
（【名古屋・京都・新大阪・岡山・広島】→【東京・品川・新横浜】）
下り方面　2027年1月2日（土）～4日（月）
（【東京・品川・新横浜】→【名古屋・京都・新大阪・岡山・広島】）

※本商品は仮の運行計画から希望の列車を選んでいただきます。運行計画の確定に伴い列車を変更することがあります。その場合は、メールにて連絡

　JR東海の超メジャーな駅を網羅している最高のセール商品です。ただし、注意点が2つあります。1つ目は、一人旅が好きな方には申し訳ないのですが、2名以上で予約する商品だということです。2つ目は利用期間です。上りは年末まで、下りは年始から。つまり、関東圏に来る方が往復で利用できる形です。予約時に座席の指定はできませんが、乗車日1か月前の10時以降は座席を変更できます。列車ごとに席数に限りがありますのでお早めに。

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