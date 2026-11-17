今週から「ブラックフライデー」が本格的に始まります。そして今回紹介するのは日本航空。あの「JAL」も「ブラックフライデー」と称して国内航空券などを激安価格で販売します。ライバルの「ANA」もセール中なので、せっかくですからこちらも含めてダブルで紹介。今からでも間に合う、年明けに使える激安の国内航空券をご紹介します。

JALの国内航空券セールは2日間限定

まずは「JAL」から。こちらです。

【JALunLun（ジャルンルン）ブラックフライデー】 開催日：2026年11月17日（火）～11月30日（月）23：59

「JALunLun（ジャルンルン）」とノリノリの「JAL」さんが放つブラックフライデー。まずは、数あるセールの中でも破壊力が半端ない、国内航空券のタイムセールをご紹介します。

●国内航空券タイムセール 販売期間：

JMB会員先行 2026年11月17日（火）00：00～23：59

一般発売 2026年11月18日（水）00：00～23：59 ※17日の新規予約は23：29まで可能。予約済みの方の予約内容の確認は23：59まで可能 搭乗期間：2027年1月4日（月）～2月28日（日）

大事なことなので最初にお伝えします。国内航空券を激安で販売するタイムセールは2日間限定です。JMB（JALマイレージバンク）会員向けには、本日17日0時から販売が始まっています。この会員先行セールでは、搭乗者全員のJMBお得意様番号が必要です。家族分を予約する場合は、家族全員がJMB会員になる必要があるということです。入会金や年会費は無料ですが、少々手間がかかります。JMBお得意様番号もなんと9桁あります。それでも、やはり激安です。タイムセールの対象運賃の一例と、同時期の通常運賃の最安値を並べてみました。こちらをご覧ください。

●タイムセールの対象運賃の一例と通常運賃の最安値（差額） 東京（羽田）＝札幌：11000円～（最安値13980円）－2980円

東京（羽田）＝大阪（伊丹）：9460円～（最安値12910円）－3450円

東京（羽田）＝福岡：12210円～（最安値14990円）－2780円

東京（羽田）＝沖縄：11440円～（最安値13910円）－2470円

東京（羽田）＝小松：10450円～（最安値12680円）－2230円

大阪（伊丹）＝沖縄：11440円～（最安値13230円）－1790円

大阪（伊丹）＝札幌：11880円～（最安値13960円）－2080円

主要都市以外でも「札幌＝広島」や「沖縄＝岡山」など、数多くの路線が対象となっており、奄美大島や屋久島など離島への乗り継ぎも対象です。家族全員分となると、なかなかの値引きになります。これを読み終わったら、すぐにでもサイトへアクセスして、家族全員でJMB会員になりましょう。サイトに運賃表のPDFがありますので、その他の路線もチェックしてみてください。

※対象運賃は「プロモーション」で、販売座席数には限りがあります。その他の詳細はサイトでご確認ください。