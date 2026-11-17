ユウキロックの「節約バンザイ！」 第175回
JALもANAも航空券が安い！ 年明けの国内線が1万円前後に
2026年11月17日 07時00分更新
今週から「ブラックフライデー」が本格的に始まります。そして今回紹介するのは日本航空。あの「JAL」も「ブラックフライデー」と称して国内航空券などを激安価格で販売します。ライバルの「ANA」もセール中なので、せっかくですからこちらも含めてダブルで紹介。今からでも間に合う、年明けに使える激安の国内航空券をご紹介します。
JALの国内航空券セールは2日間限定
まずは「JAL」から。こちらです。
【JALunLun（ジャルンルン）ブラックフライデー】
開催日：2026年11月17日（火）～11月30日（月）23：59
「JALunLun（ジャルンルン）」とノリノリの「JAL」さんが放つブラックフライデー。まずは、数あるセールの中でも破壊力が半端ない、国内航空券のタイムセールをご紹介します。
●国内航空券タイムセール
販売期間：
JMB会員先行 2026年11月17日（火）00：00～23：59
一般発売 2026年11月18日（水）00：00～23：59
※17日の新規予約は23：29まで可能。予約済みの方の予約内容の確認は23：59まで可能
搭乗期間：2027年1月4日（月）～2月28日（日）
大事なことなので最初にお伝えします。国内航空券を激安で販売するタイムセールは2日間限定です。JMB（JALマイレージバンク）会員向けには、本日17日0時から販売が始まっています。この会員先行セールでは、搭乗者全員のJMBお得意様番号が必要です。家族分を予約する場合は、家族全員がJMB会員になる必要があるということです。入会金や年会費は無料ですが、少々手間がかかります。JMBお得意様番号もなんと9桁あります。それでも、やはり激安です。タイムセールの対象運賃の一例と、同時期の通常運賃の最安値を並べてみました。こちらをご覧ください。
●タイムセールの対象運賃の一例と通常運賃の最安値（差額）
東京（羽田）＝札幌：11000円～（最安値13980円）－2980円
東京（羽田）＝大阪（伊丹）：9460円～（最安値12910円）－3450円
東京（羽田）＝福岡：12210円～（最安値14990円）－2780円
東京（羽田）＝沖縄：11440円～（最安値13910円）－2470円
東京（羽田）＝小松：10450円～（最安値12680円）－2230円
大阪（伊丹）＝沖縄：11440円～（最安値13230円）－1790円
大阪（伊丹）＝札幌：11880円～（最安値13960円）－2080円
主要都市以外でも「札幌＝広島」や「沖縄＝岡山」など、数多くの路線が対象となっており、奄美大島や屋久島など離島への乗り継ぎも対象です。家族全員分となると、なかなかの値引きになります。これを読み終わったら、すぐにでもサイトへアクセスして、家族全員でJMB会員になりましょう。サイトに運賃表のPDFがありますので、その他の路線もチェックしてみてください。
※対象運賃は「プロモーション」で、販売座席数には限りがあります。その他の詳細はサイトでご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第174回
トピックス新幹線が最大50％オフ！ 年末年始の帰省・旅行にうれしい、お得な割引きっぷまとめ
-
第173回
トピックス「teppay」最大35％還元は本当にお得？ ビックカメラの新キャンペーンをぶっちゃけ検証
-
第172回
トピックス最大20％還元も！無印良品週間をさらにお得にする方法
-
第171回
トピックス最大5000ポイント獲得！ Suicaの新決済「teppay」開始、20％還元キャンペーンの条件と注意点
-
第170回
トピックス知れば得する「こどもNISA」楽天とSBIどっちがオススメ？ 最大1万円プレゼントと信託報酬0％に注目
-
第169回
トピックス「V NEOBANK」終了、乗り換え先はここだ！ 1.5％還元、最大2％還元のデビットも
-
第168回
トピックスahamo“値上げ”本当に高い？ 他社と比べて検証
-
第167回
トピックス普通預金で金利1.2％も いま注目の銀行はここだ
-
第166回
トピックス「三井住友カード」100万円修行をやめたワケ 「みずほ楽天カード」2％還元が決め手に
-
第165回
トピックス「折りたたみiPhone」は約32万円？少しでも安く買うために今からできること
- この連載の一覧へ