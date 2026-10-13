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2027年1月から「こどもNISA」が始まります。それに先駆け今月10月から各証券会社で口座開設の申し込みの受付が開始。キャンペーンや新たな投資商品を発表するなど各社の動きが活発化してきました。今回は「こどもNISA」を徹底解説し、ライバルである「楽天証券」と「SBI証券」のキャンペーンと、とんでもない商品を紹介します。最後まで読んでね！！

まずは「こどもNISA」について簡単に説明します。これは0歳から17歳の未成年者を対象とした新しい非課税投資制度です。非課税だからこそ、長期の複利運用を活かしながら安定的な投資を通じて、子どもの高校や大学への進学などに必要な資金を備えようというものです。

それでは「こどもNISA」の概要から見てみましょう。