ついに本日10月20日からスタートする新たなコード決済サービス「teppay（テッペイ）」。「Suica」でキャッシュレス文化を牽引してきたJR東日本グループが「Suica」の当たり前を超えるべく世に放つ「teppay」は何ができるのか？ 「teppay」の徹底解説と、今すぐできる導入方法をお伝えします。そして導入せざるを得ない最高のキャンペーンもご紹介します。最後まで読んでね。

「teppay」でできること

まず、「teppay」で何ができるのかをお伝えします。

①「Suica」上限2万円の壁を突破。「teppay」の上限は30万円

今回最大の目玉はこれです。今まで「Suica」の残高は上限2万円でした。必然的に2万円を超える買い物ができませんでしたが、「teppay」ではマイナンバーカードによる本人確認を行うことで「teppay」残高で最大30万円の決済が可能となります。さらにJR東日本グループのクレカ「ビューカード」を紐付ければクレカの利用限度額まで利用できます。全国170万か所以上の「teppay」「Smart Code（スマートコード）」のマークがある店でバーコードを読み取って支払いましょう。

②「モバイルSuica」と「モバイルPASMO」のアプリからコード決済が使える

わざわざ新たなアプリをダウンロードして使うのではなく、「モバイルSuica」と「モバイルPASMO」のアプリから「teppay」をタップして利用する形です。

※モバイルPASMO版teppayは2027年春から利用開始予定です。以降、「モバイルSuica」と「モバイルPASMO」間で「teppay」のバリュー（残高）の受け渡しが可能となります。

③「teppay」JCBプリカを発行

「teppay」残高をインターネットでの買い物に利用できる「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行することができます。日本国内のJCBブランド加盟店で利用できます。

④「teppay」残高をいつでもどこでも送り合える

もちろんですが、送ってもらった「teppay」残高で買い物も可能。飲み会での割り勘ではよく「PayPay」が使われていますが、今後は「teppay」も利用されるのではないでしょうか。

⑤「teppay」残高で交通系IC残高（「Suica」「PASMO」）へのチャージやアプリ内での定期券等の購入ができる

逆に注意点として「teppay」で電車やバスには乗れません。「Suica」に残高がない場合は「teppay」残高からチャージをして「Suica」で乗車してください。